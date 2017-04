Ghen tuông, sát hại vợ rồi tự tử

Ngày 15-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đang dõi theo diễn biến sức khỏe của nghi can Phùng Văn Thành (29 tuổi, ngụ xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, Bình Phước) để lấy lời khai làm rõ hành vi giết người.

Hiện trường vụ án

Theo điều tra ban đầu: Khoảng 7 giờ ngày 12-4, bà Nguyễn Thị Nụ (48 tuổi, ngụ ấp 8, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp) sang nhà con ruột tên Ngô Thị Lan (26 tuổi, ngụ ấp 8) để đón cháu về nhà trông coi.

Khi đến nơi, bà Nụ phát hiện cửa sau nhà đã mở toang. Bà bước vào trong nhà thì đau lòng phát hiện chị Lan nằm chết trên giường với nhiều vết đâm trên người. Bà Nụ hô hoán người dân xung quanh chạy đến hỗ trợ. Mọi người phát hiện thêm Phùng Văn Thành (chồng Lan) ngồi bên bờ ao gần nhà nhưng trong tình trạng sức khỏe rất yếu. Họ nhanh chóng đưa Thành đến bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau đó, Công an huyện Bù Đốp đã phối hợp cùng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Lực lượng Công an đã thu được 1 bức thư tuyệt mệnh có chữ ký của Thành ở trong nhà.

Trong đó, nguyên nhân dẫn đến vụ việc do Thành ghen tuông mù quáng với chị Lan nên ra tay sát hại vợ rồi tự tử. Tuy lập gia đình, sinh sống với nhau được gần 7 năm và có 2 người con, nhưng Thành nghi ngờ vợ và gây ra vụ án đau lòng trên.

Theo M.Thùy-T.Thành

Công an nhân dân