Bắt “nữ quái” thuê nhà trọ để tổ chức “đập đá”

Hải Phòng

Tang vật vụ án (ảnh CTV)

Tin từ Công an huyện An Dương hôm nay (11/5) cho biết, cơ quan điều tra Công an huyện đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng gồm: Trần Thị Hương (SN 1988, ở xã Hồng Thái), Nguyễn Văn Chức (SN 1991, ở xã Quốc Tuấn) và Nguyễn Văn Sáu (SN 1985, ở xã An Hòa), cùng huyện An Dương (TP. Hải Phòng) để điều tra về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy.

Theo hồ sơ tại Công an huyện, vào khoảng đầu tháng 2, qua công tác nắm địa bàn, các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an huyện phát hiện một nhóm đối tượng gồm cả nam và nữ thường xuyên tụ tập tại một nhà trọ trên địa bàn thôn Như Kiều, xã Quốc Tuấn, thuộc địa bàn huyện và có nhiều biểu hiện liên quan đến ma túy.

Đi sâu xác minh, các trinh sát đã làm rõ, nhà trọ trên là của Trần Thị Hương thuê ở từ vài tháng nay. Các trinh sát cũng nắm rõ Hương là đối tượng vốn có nhan sắc nhưng lười lao động, thích vui chơi, đàn đúm và có sử dụng ma túy đá. Mặc dù đã có chồng nhưng đầu năm 2017, Hương đã bỏ nhà đến thuê nhà trọ tại khu vực trên để ở một mình.

"Nữ quái" Trần Thị Hương

Tuy nhiên vào các buổi tối, qua theo dõi, các trinh sát phát hiện tại nhà trọ của Hương thường xuất hiện nhiều thanh niên ở nhiều nơi đến và có nhiều biểu hiện bất minh. Ngay lập tức, mọi hành vi của Hương và nhóm thanh niên được các trinh sát đưa vào tầm ngắm.

Qua một thời gian theo sát mọi di biến động của nhóm người này, đồng thời tiến hành thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, Công an huyện đã lên kế hoạch vây bắt.

Vào khoảng hơn 22h ngày 6/5, các trinh sát bất ngờ ập vào phòng trọ của Hương bắt quả tang Hương cùng 6 đối tượng khác đang tổ chức “đập đá.”

Tiến hành khám xét khẩn cấp trên người và nhà trọ của Hương, lực lượng Công an thu được gần 40 gam ma tuý đá, 1 bộ dụng cụ dùng chơi đá cùng nhiều tang vật có liên quan khác.

Tiến hành xét nghiệm mẫu nước tiểu của các đối tượng, kết quả tất cả đều dương tính với chất ma tuý.

Tại cơ quan điều tra, Hương khai nhận đã cùng Sáu và Chức, tổ chức cho các đối tượng khác sử dụng ma túy đá ngay tại nhà trọ của Hương. Hương cũng thừa nhận, bản thân là người trực tiếp đi mua ma túy đá về cất giấu tại nhà để cả nhóm sử dụng.

Hương cùng Sáu và Chức đã bị khởi tố và tạm giam. Các đối tượng còn lại được đưa sang Trung tâm GDLĐXH Gia Minh để điều trị và xử lý về hành vi sử dụng trái phép ma túy.

An Nhiên