Bắt nhiều sinh viên người Lào buôn ma túy: Công an dụ “chuột” ra khỏi “hang”

Dụ "chuột"

Từ nhiều tháng qua, lực lượng phòng chống tội phạm về ma túy Công an TP Hà Tĩnh đã nắm được manh mối thông tin tình trạng sinh viên người Lào tại kí túc xá của Trường ĐH Hà Tĩnh (cơ sở 1 ở Phường Đại Nài) sử dụng chất kích thích, ma túy tổng hợp. Ngay lập tức, lãnh đạo Công an TP Hà Tĩnh đã chỉ đạo 1 tổ công tác của đơn vị âm thầm theo dõi, phá án.

Dù đã dùng rất nhiều biện pháp nghiệp vụ, nhưng việc phá án gặp rất nhiều khó khăn. Lí do là sinh viên Lào sống khép kín trong kí túc xá, khó tiếp cận. Ngay cả khi tiếp cận được sinh viên nước bạn thì việc dò thông tin, lần manh mối cũng không dễ do rào cản ngôn ngữ. Sinh viên Lào thường sử dụng tiếng mẹ để giao tiếp với nhau.

Tuy vậy, bằng nhiều nguồn tin, các thành viên trong tổ công tác đặc biệt chú ý tới Si Mô Đa Ku Keo, sinh viên năm thứ Nhất, lớp tiếng Việt. Quá trình tìm hiểu, các thành viên tổ công tác của Công an TP Hà Tĩnh nhận dạng, cậu sinh viên nhỏ thó, mặt còn khá non nớt này rất ăn chơi. Keo là một “con buôn” nhỏ lẻ, phân phối hồng phiến, “kẹo” (thuốc lắc) cho những sinh viên đồng hương của mình.

Từ đầu tháng 5/2018, tổ công tác của Công an TP Hà Tĩnh đã âm thầm dùng đến chiêu “dụ chuột ra khỏi hang” để bắt giữ Keo. Biết Keo và nhóm bạn của mình thi thoảng vẫn kéo ra một số quán ăn bên ngoài ăn nhậu, tổ công tác đã bố trí một số thanh niên cùng tuổi lân la kết bạn, giao lưu. “Phải mất khoảng 3 tuần, với một số cuộc vui chơi, Keo mới lộ rõ chân tướng là đối tượng tàng trữ, cung cấp thuốc lắc, chất cấm cho sinh viên”- một thành viên trong tổ công tác cho biết.

Khi đã thiết lập được mối quan hệ thân thiết, nhóm thanh niên này đã đặt vấn đề với Keo muốn mua thuốc lắc sử dụng sau các cuộc ăn nhậu. Keo đồng ý.

Theo giao kèo, chiều 29/5, Keo mang 21 viên hồng phiến, 30 viên thuốc lắc ra khỏi kí túc xá để giao cho những người bạn mới quen của mình. Khi cậu sinh viên năm thứ nhất đang giao hàng thì tổ công tác ập vào bắt giữ.

Sau 2 ngày tích cực điều tra, xác minh, được Viện KSND phê chuẩn, ngày 1/6 , Cơ quan điều tra Công an TP Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Si Mô Đa Ku Keo để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Keo đang bị tạm giữ, chờ ngày xét xử.

Lợi nhuận quá cao “đánh gục” sinh viên

Theo Đại úy Nguyễn Văn Danh, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm ma túy Công an TP Hà Tĩnh, lợi nhuận quá lớn từ việc buôn bán ma túy đã đẩy đối tượng sinh viên này vào con đường phạm tội.

“Keo khai với cơ quan điều tra, mỗi viên hồng phiến mà đối tượng mua ở Lào chỉ với 20.000/viên, tuy nhiên, khi sang Việt Nam Keo bán cho sinh viên đồng hương, sinh viên Việt Nam có nhu cầu với giá 100.000 đồng/viên. Lợi nhuận quá lớn nên Keo đã không còn giữ được mình”- Đại úy Danh thông tin.

Ngoài ra, theo Đại úy Danh, việc tiêu thụ dễ dàng cũng là điều khiến Keo gục ngã: Trước thời điểm bị bắt giữ mấy ngày, Keo đã giao kèo cung cấp cho chúng tôi thông qua nhóm thanh niên là 200 viên thuốc lắc. Nhưng do có việc, chúng tôi chưa kịp “nhận hàng”. Vậy mà chỉ vài ngày sau đó chúng tôi liên hệ trở lại, thì Keo báo đã hết hàng, phải chờ”.

Cũng như Keo, lợi nhuận quá lớn từ ma túy, chất cấm đã khiến Phăn Sái Lợt Đala (gọi tắt là Phăn Sái, SN 1993, trú tại Thaket, tỉnh Khăm Muộn) và Can Phôn Ma Phông Sy (Can, SN 1995, trú tại Lạc Xao, tỉnh Bôlykhămxay), những sinh viên Trường ĐH Hà Tĩnh vừa bị lực lượng chức năng tỉnh này bắt giữ hôm 25/6 rơi vào vòng lao lí.

Lợi nhuận quá lớn từ buôn bán ma túy, chất kích thích đã khiến Phăn Sái, Can gục ngã

Để có tiền phục vụ ăn chơi, Phăn Sái và Can đã chung tiền vượt hàng trăm cây số về nước gom ma túy, chất cấm mang sang Việt Nam tiêu thụ.

Sau khi bị bắt giữ, Sái, Can khai nhận, tất cả lượng ma túy gồm 200 viên ma túy tổng hợp cùng 15 bánh cần sa vừa bị bắt giữ trước đó đã được các đối tượng góp tiền mua mang sang Việt Nam là để bán cho sinh viên Lào, số ít sinh viên Việt Nam thân tín đang theo học tại Trường ĐH Hà Tĩnh để kiếm lời.

Đang khám xét nơi ở của 2 sinh viên vận chuyển lượng lớn ma túy khủng

Thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an Hà Tĩnh cho hay, để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, sáng nay 28/6, một tổ công tác của phòng này đang tiến hành khám xét nơi tạm trú của Phăn Sái Lợt Đala và Can Phôn Ma Phông Sy tại tại ký túc xá A3 của Trường Đại học Hà Tĩnh.

Trước đó, theo PC47 Công an Hà Tĩnh, thời điểm bị bắt giữ tất cả tư trang cá nhân của cả Can, Phăn Sái đang ở kí túc xá Trường ĐH Hà Tĩnh. Cơ quan điều tra hi vọng, cuộc khám xét sẽ giúp tìm ra manh mối đường đi của những viên ma túy chết người.