Sôi động Chương trình Lái thử xe & Bảo dưỡng lưu động Ford Roadshow 2017

Trải nghiệm trực tiếp tại Ford Roadshow

Nhờ Chương trình Lái thử xe & Bảo dưỡng lưu động - Ford Roadshow, khách hàng tại các Tỉnh, Thành phố chưa có đại lý uỷ quyền chính hãng của Ford có cơ hội được trải nghiệm toàn bộ dòng sản phẩm của Ford tại Việt Nam, tìm hiểu kỹ càng về các tính năng tiên tiến trên xe Ford cùng các chương trình bán hàng ưu đãi từ hệ thống đại lý chính hãng.

Tại đây khách hàng được trực tiếp cầm lái trải nghiệm những mẫu xe nổi bật của Ford như "vua bán tải" Ford Ranger, crossover đô thị bán chạy nhất Việt Nam - Ford EcoSport, Fiesta, hay mẫu xe vừa ra mắt đầu tháng 1/2017 Ford Focus Trend với động cơ Ecoboost 1.5L mạnh mẽ tiết kiệm nhiên liệu...

Cụ thể trong 3 ngày đầu tiên diễn ra tại Quảng Ninh, Hải Dương, Long Khánh, Bình Phước, chương trình lái thử xe & bảo dưỡng lưu động - Ford Roadshow 2017 đã thu hút được hơn 600 khách hàng tới tham gia trải nghiệm, lái thử và gần 100 lượt bảo dưỡng xe.

Các dòng xe với tính năng ưu việt

Gây ấn tượng mạnh mẽ tới những khách hàng tham gia lái thử lần này có thể kể tới Focus Trend, với mức giá hấp dẫn, động cơ cho công suất lên tới 180 mã lực đi kèm hộp số tự động 6 cấp hoàn toàn mới, được giới thiệu là có tiết kiệm nhiên liệu tới 20% so với một động cơ 2.0L thông thường.

Bên cạnh đó, tính năng thông minh ưu việt trên những mẫu xe thuộc chiến lược MỘT FORD đang được phân phối tại Việt Nam đều khiến khách hàng bất ngờ và vô cùng hứng thú. Có thể kể tới hệ thống kết nối SYNC3 - ra lệnh bằng giọng nói trên các mẫu xe như Ranger, Everest, Explorer..., hay hệ thống hỗ trợ đỗ xe song song và đỗ xe vuông góc trên Focus, Explorer ...

Dịch vụ tối ưu tại roadshow

Với mục tiêu nâng cao sự tiện lợi và hài lòng cho khách hàng, khâu kỹ thuật và tư vấn dịch vụ tại sự kiện được Ford đầu tư mạnh mẽ hơn với phòng riêng dành cho khách hàng chờ thực hiện dịch vụ. Khoang dịch vụ lưu động được thiết kế với không gian rộng hơn, được trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo dưỡng để đội ngũ kỹ thuật viên tay nghề cao của đại lý Ford thực hiện công việc chẩn đoán, và bảo dưỡng cho khách hàng đặt lịch hẹn trước.

Song hành cùng hoạt động roadshow, chương trình Lái thử xe Ford và Bảo dưỡng Lưu động 2017 cũng dành phần thời lượng để chia sẻ với khách hàng các kỹ năng lái xe an toàn và tiết kiệm nhiên liêu, thông qua phần chia sẻ của các chuyên gia đến từ chương trình “Hướng dẫn Lái xe An toàn và Thân thiện với Môi trường - Driving Skills for Life” (DSFL).

Chương trình sẽ diễn ra theo lộ trình tại các tỉnh, thành phố phía Bắc và phía Nam từ ngày 14/4 đến hết ngày 4/6/2017.

Khách hàng có thể truy cập vào trang ford.com.vn của Ford Việt Nam hoặc liên hệ với Đại lý Ford gần nhất để đăng ký tham gia lái thử.