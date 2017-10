Ford Focus Trend giảm giá mạnh - Cơ hội sở hữu xe rộng mở

Không chỉ có vậy, giá bán cố định thống nhất giữa cả hai phiên bản 4 cửa (sedan) và 5 cửa (hatchback) là một điều ngạc nhiên thú vị, khi mà hầu hết các phiên bản hatchback thường có chi phí sản xuất cao hơn so với phiên bản bốn cửa.

Với giá bán 648 triệu đồng, Ford Focus trở thành một cái tên đáng quan tâm ở phân khúc hạng C ở Việt Nam, khi mà các đối thủ khác cùng phân khúc đang có mức định giá cao hơn hẳn; Toyota Altis từ 702 triệu đồng, Honda Civic 898 triệu đồng, Mazda3 từ 650 triệu đồng, hay thậm chí cả Hyundai Elantra từ 689 triệu đồng…

Một chiếc xe rộng rãi, vận hành mạnh mẽ

Nằm ở phân khúc hạng C nổi trội với kích thước rộng rãi, Ford Focus có không gian thoải mái không chỉ ở hàng ghế trước mà cả hàng ghế thứ hai với chỗ để chân và không gian trên đầu hành khách.

Không chỉ nổi bật với thiết kế thể thao và trẻ trung, sau khi được trang bị toàn bộ bằng thế hệ động cơ Ecoboost danh tiếng, Ford Focus tại Việt Nam là mẫu xe sở hữu sức mạnh lớn nhất trong các đối thủ cùng phân khúc của mình; động cơ tăng áp, phun nhiên liệu trực tiếp với dung tích 1.5L đi kèm hộp số tự động 6 cấp, cho công suất tối đa 178 mã lực tại 6.000 vòng/phút, momen xoắn cực đại 240 Nm tại dải vòng tua khá rộng 1.600 - 5.000 vòng/phút.

Việc đạt được momen xoắn ở vòng tua thấp thực sự đem lại cho chiếc Focus Trend (và cả các phiên bản khác) khả năng vận hành thực sự linh động, không những vậy hệ thống trợ lực lái điện sẽ là một điều thực sự ngạc nhiên khi giúp chiếc xe phù hợp với điều kiện vận hành trong đô thị; nhẹ nhàng, linh hoạt..., không những vậy còn giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Giá thấp - không có nghĩa là thiếu những thiết bị quan trọng

Việc đưa ra các phiên bản Focus Trend với giá bán hấp dẫn, đương nhiên một số trang bị mang tính tiện nghi cao cấp như cửa sổ trời, hệ thống điều khiển hành trình (cruise control), hệ thống dừng/đỗ xe chủ động… sẽ không còn. Nhưng bù lại, Ford quyết không cắt bớt các hệ thống an toàn chủ động tiên tiến nhất. Và đó là lí do mà Focus Trend vẫn còn nguyên hệ thống phanh ABS/EBD, hệ thống cân bằng điện tử ESP, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống chống trộm (EPATS), cảm biến lùi… những tính năng thực sự hỗ trợ an toàn cho người lái, đặc biệt là những tay lái nữ.

Ngoài ra, một số trang bị tiện nghi vẫn được giữ lại trên mẫu Focus Trend bao gồm: hệ thống gương chiếu hậu chỉnh/gập điện, hệ thống giải trí với 6 loa với hỗ trợ kết nối USB/AUX/bluetooth đi kèm tính năng điều khiển bằng giọng nói, ổ cắm 12V hỗ trợ sạc thiết bị ngoại vi… những thiết bị được coi là không thể thiếu với các khách hàng trẻ tuổi.

Những điểm cộng về sự tiện dụng

Ford Focus Trend có khá nhiều chi tiết thiết kế mang tính tiện dụng cho người sử dụng mà nếu để ý, sẽ là những điểm cộng nho nhỏ trong quá trình sử dụng. Đầu tiên ở bảng điều khiển, các phím bấm của hệ thống điều hoà, hệ thống giải trí có thiết kế dễ quan sát, tiết diện lớn nên dễ dàng sử dụng.

Hơn nữa, bảng điều khiển được đưa gần lại người lái hơn, thuận tiện cho những người chiều cao khiêm tốn, và đây chính là một trong những lí do mà khách hàng nữ cảm thấy thoải mái khi ngồi sau tay lái Focus.

Ngoài ra, các hốc chứa đồ của Focus có thiết kế đơn giản nhưng được đánh giá là khá hữu dụng; thông thường các vị trí để đồ trên 4 cánh cửa không còn là điều khác biệt thì với Focus, hốc để đồ hàng ghế trước với khả năng điều chỉnh không gian để giữ các loại đồ đạc với kích thước khác nhau (thậm chí những chai nước 1L) giúp an tâm hơn về nội thất của xe.

Trong khi đó, đối với những vật dụng quan trọng, hốc để đồ phía trước hành khách hàng ghế đầu và thậm chí cả bệ tì tay cũng sẽ là những vị trí cực kì an tâm.

Đặc biệt, nếu như phiên bản sedan sẽ giúp ngăn cách khoang hành khách với các vật dụng trong các chuyến đi xa thì với phiên bản hatchback, giá để đồ phía sau mang lại sự tiện dụng của khi mà không cần bước ra khỏi xe cũng đã dễ dàng lấy đồ dùng cần thiết - một tính năng mà tại sao các khách hàng nữ luôn là những người lựa chọn phiên bản 5 cửa nhiều hơn.

Thiết kế trẻ trung, vận hành linh hoạt, trang bị an toàn… cơ hội sở hữu chiếc Ford Focus Trend càng tăng lên nhiều trong thời điểm này khi mà ngoài hỗ trợ từ Ford Việt Nam (với giá bán 648 triệu đồng), các đại lí chính thức còn đưa ra các chương trình giảm tiền cho mẫu xe này, với mức giảm 40 - 60 triệu đồng (tuỳ chương trình riêng của từng đại lí).