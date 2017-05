Vẻ đẹp nóng bỏng của nữ sinh ĐH Phòng cháy chữa cháy

Không chỉ xinh đẹp, Hải Thu còn là một sinh viên giỏi. Cô đạt danh hiệu "Học viên giỏi" năm học 2015-2016 với điểm tổng kết 8,22 và giải ba Liên hoan dân vũ quốc tế do Bộ Công an tổ chức, từng giành giải nhì kỳ thi Olympic tiếng Anh cấp trường.

Lí do mà một cô gái trẻ trung, yêu cái đẹp mềm mại thi vào trường ĐH Phòng cháy chữa cháy là do khi còn nhỏ Thu xem nhiều bộ phim, chứng kiến sự hy sinh của người lính cứu hỏa nên muốn sau này được làm công việc này để chiến đấu với giặc lửa, bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân.