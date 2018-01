Tâm sự của nữ sinh khóc vì chỉ được... 8 điểm Triết học

Triết học được các bạn sinh viên "mặc định" là môn trừu tượng và tương đối khó hiểu. Đặc biệt đây là không hề dễ đạt điểm cao, thậm chí có bạn bộc bạch chỉ mong đủ điểm qua môn. Khó vậy nhưng với những cô cậu thuộc diện “con nhà người ta” thì dường như điểm 8 cho bài thi Triết học vẫn là... chưa đủ.

Nguyễn Thị Trà My, sinh viên trường ĐH Hàng hải Việt Nam

Vừa qua trên mạng xã hội, cộng đồng mạng được phen trầm trồ khi theo dõi clip ghi lại cảnh một nữ sinh than vãn về kết quả thi môn Triết học. Trong khi người anh trai của cô “trượt lên trượt xuống” thì em gái được 8 điểm nhưng vẫn không hài lòng vì “ở lớp có bạn 9 điểm”.

Clip sau khi đăng tải đã nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhân vật chính của clip cũng nhanh chóng được dân mạng tìm ra đó là nữ sinh Nguyễn Thị Trà My (sinh năm 1999). My hiện đang là sinh viên năm nhất khoa Kinh tế vận tải, trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Chia sẻ với PV Dân trí về phản ứng của mình trong clip, Trà My trần tình: “Chẳng là em mong muốn đạt được học bổng nên đã học rất kỹ môn Triết với kỳ vọng là được điểm cao. Hôm thi em làm hết bài, kiểm tra một lượt không thấy có vấn đề gì nên nộp bài, thậm chí còn ra khỏi phòng thi sớm trước 15, 20 phút.

Em nghĩ điểm chắc cũng được 9 hay 10 điểm hoặc tệ nhất là 8.5 thôi nhưng không ngờ lại được có 8 điểm trong khi các bạn lớp em nhiều bạn lại được điểm cao hơn. Mà em buồn nhất là điểm tổng kết Triết của em có 8.3, thiếu 0.2 nữa là được A nên em mới cảm thấy buồn như vậy”.

Thiếu 0.2 điểm khiến My không được điểm A, đây là lý do khiến My buồn nhất

Liên hệ với bạn Nguyễn Hiếu, anh trai Trà My và cũng là chủ nhân đoạn clip, Hiếu chia sẻ: “Thật ra là em ấy đã bỏ ra nhiều ngày để học được đề cương gồm 20 câu, có thể là kết quả thi chưa được như ý muốn của em nên mới có phản ứng như vậy.

Tuy nhiên, kết quả thi chênh nhau có thể do các phần liên hệ thực tế chưa được chặt chẽ mới dẫn đến thang điểm như vậy vì trong đề đều có từ 1-2 câu liên hệ thực tế”.

“Là một người sống với My 18 năm rồi thì phản ứng của My như thế đối với mình rất bình thường vì từ hồi học cấp 2 đến khi vào đại học, tính My đã như vậy rồi.

Nếu so ở lớp thì My luôn đứng trong top 5 còn ở trường thì trong top 100. My là một đứa không thích thua thiệt với người khác nhất là học, vì đấy là thứ nó có thể làm giỏi nhất”, Nguyễn Hiếu kể về em gái.

Cô gái học giỏi Trà My

Kim Bảo Ngân

Ảnh và Clip: NVCC