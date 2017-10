"Lạc trôi" phiên bản tiếng Bồ Đào Nha gây sốt trên mạng

Bản cover "Lạc trôi" bằng tiếng Bồ Đào Nha gây sốt trên mạng

"Lạc trôi" phiên bản Brazil đang được cư dân mạng truyền tay nhau rộn rã. Bản cover này do một người hâm mộ có tên Rafa FC thực hiện bằng tiếng Bồ Đào Nha và có cả tiếng Việt.

Anh chàng Rafa này rất chịu khó đầu tư cho bản cover. Không chỉ viết lời bằng tiếng Bồ Đào Nha mà Rafa còn đầu tư trang phục, bối cảnh quay rất giống với MV gốc của Sơn Tùng M-TP. Điều này khiến cho những fans ruột của "Lạc trôi" vô cùng thích thú, không tiếc lời ngợi khen Rafa.

Được biết, Rafa cũng đã từng cover một số ca khúc khác của các nghệ sĩ Việt như: Không phải dạng vừa đâu, Em của ngày hôm qua (Sơn Tùng M-TP) và Chưa bao giờ (Trung Quân Idol), Forever Alone (Justatee), Cause I love you, Gạt đi nước mắt (Noo Phước Thịnh)...

H.K