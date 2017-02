Cô gái bellydance tài năng thế hệ 2k của Hải Phòng

Thông tin cá nhân Họ và tên: Hà Kiều Anh Sinh năm: 2001 Đang là học sinh lớp 10 chuyên Pháp trường THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng. Hoạt động và thành tích nổi bật: - Giải Nhất Nhí cuộc thi Asia Global Bellydance tại Singapore 2011 - Giải Nhì cuộc thi tại Đài Loan 2012 - Giải Nhất Nhí Unlimited Việt Nam 2012 - Giải 3 Nhí Unlimited Việt Nam 2013 - Giải 3 solo pro cùng giải Vô địch nhóm Unlimited Việt Nam 2016

Cô gái sinh năm 2001 Hà Kiều Anh bên tủ thành tích bellydance

“Bellydance là cuộc sống của em”

Trước khi đến với bellydance, Kiều Anh đã tập luyện dancesport ở cung Việt Tiệp (TP.Hải Phòng). Tình cờ biết đến và bị thu hút bởi những động tác bellydance mềm dẻo, mẹ Kiều Anh đã cho con gái 9 tuổi tập luyện mỗi tuần 1 buổi.

Với Kiều Anh, bellydance có sức cuốn hút kỳ lạ, rất mềm mại, bí ẩn, phô diễn được đường con cơ thể của người con gái. Kiều Anh chia sẻ: “Bố mẹ luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con của mình nên đã cho em theo bellydance khi em còn chưa nhận thức rõ về nó.

Theo năm tháng, những động tác và tiếng nhạc ấy đã thấm nhuần vào tâm trí em. Mỗi khi bước lên sân khấu biểu diễn em luôn có một cảm giác rất tự tin và cháy hết mình với bài diễn, đó là điều đặc biệt bellydance đã đem đến cho em mà khi tập dance sport em không thể có được.

Em hiểu mỗi một bài múa đều mang một thông điệp ý nghĩa chứ không đơn giản là nhảy múa. Trước đây em đã từng nghĩ mình không bao giờ tự dựng lên một bài múa hay một điệu nhảy hoàn chỉnh nhưng cho đến khi đến với bellydance thì mọi suy nghĩ hoàn toàn thay đổi”.

Với Kiều Anh, bellydance như là tấm gương soi vào chính mình, lúc thì tĩnh lặng bí ẩn, lúc thì sôi động, nhộn nhịp. Có một điều đặc biệt là mỗi khi Kiều Anh gặp chuyện buồn, luôn tìm đến bellydance để bày tỏ.

“Điều này xuất phát từ tính cách em – thuộc kiểu hướng nội, khép kín và ít tâm sự với ai. Bellydance không chỉ là bộ môn nghệ thuật mà còn là cuộc sống của em”, Kiều Anh bộc bạch.

Kiều Anh đoạt Cúp Vô địch tại Singapore khi mới 10 tuổi.

Thí sinh nhí Việt Nam đầu tiên thi đấu quốc tế bellydance

Vì học dancesport từ trước nên Kiều Anh có khả năng bắt nhạc, động tác, đồng thời cơ thể khá dẻo dai, nhưng cũng vì thế mà cô bạn mất nhiều công sức sửa dáng múa theo lối bellydance.

Học bellydance mới được một năm, Kiều Anh đã tham gia thi đấu giải Asia Global Bellydance 2011 tại Singapore. Lúc này, Kiều Anh nâng buổi tập lên 2 – 3 lần/tuần. Ngoài thời gian đó, vì lịch học dày đặc nên chiều tối thứ 7 hằng tuần, cô bạn mới tự ôn luyện được.

Là thí sinh bellydance nhí đầu tiên của Việt Nam thi đấu quốc tế, đồng thời nhỏ nhất cuộc thi, thời gian luyện tập lại không nhiều, nhưng Kiều Anh không hề áp lực hay lo lắng. Cô bạn cho biết: “Lúc đấy còn khá nhỏ nên em suy nghĩ rất thoải mái. Bên cạnh đó, trước khi thi vài ngày, cô Hạnh (HLV đội bellydance Việt Nam) cho em đi du lịch và mua sắm nên tâm trạng em hết sức vui vẻ”.

Khi bước chân vào cánh gà, nhiều bạn nước ngoài như Hàn Quốc, Đài Loan, Nga, Pháp… đều lộng lẫy, đầu tư trang phục cầu kỳ, nên Kiều Anh thấy vui và hào hứng như lạc vào thế giới của các cô gái bellydance. Vì đã học một số câu chào hỏi tiếng Hàn nên gặp ai Kiều Anh cũng thân thiện chào hỏi.

Và khi bước ra sân khấu, Kiều Anh được mọi người cổ vũ nồng nhiệt. “Đoạn đầu tiên bài múa sử dụng đến khăn nên em có chút lo sợ mắc lỗi, nhưng tiếng nhạc vang lên, em quên hết tất cả, không sợ hãi hay rụt rè gì nữa. Lúc đó, em chỉ nhớ đến lời cô giáo là phải tự tin và cố gắng, rồi em sẽ làm được!”, Kiều Anh bộc bạch.

Những nỗ lực và chăm chỉ trong tập luyện giúp Kiều Anh gặt hái được khá nhiều danh hiệu.

Với tinh thần như thế, Kiều Anh đã đoạt Cúp Vô địch. Sau khi giành chiến thắng ở Singapore, vì lịch học bận rộn, Kiều Anh vẫn ít tập luyện và tham gia biểu diễn. Một năm sau, cô gái nhỏ tiếp tục cùng với đoàn thi đấu Việt Nam sang Đài Loan thi đấu và giành được Cúp Bạc solo cùng Cúp vô địch nhóm.

“Đây là kỷ niệm vui nhất của em, nhất là khoảnh khắc Việt Nam được xướng tên cho giải nhóm vô địch. Khi đó, em có chút tự hào về bản thân vì đã góp chút công sức đóng góp cho nghệ thuật nước nhà”, Kiều Anh nói.

Song, kể từ năm 2013 – 2016, vì mẹ ốm, cô bạn dừng việc tập luyện, thi đấu bellydance trong 3 năm. Kiều Anh chia sẻ: “3 năm đó, em vừa buồn và lo lắng mẹ ốm, vừa cảm thấy mỗi ngày trải qua tẻ nhạt vô cùng. Ngoài việc học, em không có thời gian để tập luyện hoặc đi đâu. Cảm giác như đam mê của em bị ngủ quên từ lâu rồi vậy”.

Đến tháng 6/2016 vừa qua, khi sức khỏe của mẹ đã tốt lên, Kiều Anh mới quay lại tập luyện và thi đấu giải Unlinited. Giờ đây, vì nhận thấy đam mê bellydance không thể từ bỏ, Kiều Anh tận dụng mọi lúc, mọi nơi để tập luyện, ví dụ như thời gian ra chơi lên tầng thượng ép dẻo, hay múa vài điệu giải lao khi học căng thẳng…

Đam mê nghệ thuật nhưng vẫn đặt việc học lên hàng đầu

Ngoài bellydance, cô gái tài năng này còn tự học thêm nhiều thể loại khác như múa dân gian, sexy dance, jazz funk, dancesport, dance cover. Mặc dù có năng khiếu nghệ thuật, Kiều Anh vẫn luôn coi trọng việc học.

Kiều Anh cho rằng: “Cấp 1 và 2, em luôn đặt việc học tập lên hàng đầu vì ai cũng cần phải có những kiến thức nền tảng cơ bản trong cuộc sống. Nếu em có tài năng và đam mê đến đâu, nhưng thiếu hụt tri thức thì cũng sẽ không bao giờ thành công được. Còn lên cấp 3, em đặt việc học và đam mê nghệ thuật song song với nhau”.

Hà Kiều Anh chụp ảnh chung với HLV đồng thời là VĐV bellydance hàng đầu Việt Nam - Đỗ Hồng Hạnh.

Trong 9 năm học, ngoài lớp 6, Kiều Anh đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Trong các môn, cô bạn có niềm yêu thích đặc biệt với Văn và tiếng Pháp. Cấp 2 vừa qua, Kiều Anh được lựa chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi cấp thành phố môn tiếng Pháp.

Kiều Anh bày tỏ: “Em thực sự tiếc vì cấp 2 em dành tâm trí cho môn Văn. Em cũng được cô giáo chọn vào đội tuyển môn Văn cấp trường, nhưng vì thông báo muộn nên không chuẩn bị được nhiều. Em sẽ cố gắng nhiều hơn trong những năm cấp 3”.

Kiều Anh mong muốn trở thành một vũ công giỏi có thể truyền cảm hứng và thổi bùng lên ngọn lửa đam mê của mọi người giống như cô giáo của mình. Kiều Anh cũng hy vọng đứng trên sân khấu So you think you can dance vào một ngày không xa, khi đã chuẩn bị chu toàn.

Bên cạnh đó, Kiều Anh còn ước mong trở thành diễn viên. “Ban đầu chỉ đơn giản là em tự nghĩ ra lời thoại, nội tâm nhân vật, rồi diễn trước gương. Dần dần, em nuôi dưỡng nó thành ước mơ.

Nhiều khi em không bộc lộ được cảm xúc của mình thì nhân vật mình đóng có thể giúp bản thân làm được điều đó, em cảm thấy thật tuyệt. Để có thể thực hiện những đam mê của mình, em sẽ luôn tìm hiểu kỹ càng các lĩnh vực đó, để không phải nuối tiếc bất cứ điều gì nữa”, Kiều Anh khẳng định.

Bên cạnh đam mê bellydance, Kiều Anh vẫn chú tâm vào việc học tập.

Hoàng Dung

(Ảnh NVCC)