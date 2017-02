9X nhận học bổng toàn phần Oxford và Harvard bật mí việc làm đầu năm Đinh Dậu

Từ chối học bổng của ĐH Havard, Vũ Đỗ Khanh (SN 1992) đang là sinh viên Thạc sĩ Chính sách Công (Master of Public Policy) tại ĐH Oxford. Để có được kết quả như này hôm nay, Đỗ Khanh đã nỗ lực rất nhiều trong việc học tập, rèn luyện bản thân.

Có một điều nhỏ nhưng rất thú vị góp phần cho sự thành công đó của Đỗ Khanh là mỗi dịp đầu Xuân, chàng trai này thường làm một số việc hay ho nhằm tạo ra một sự khởi đầu mới tốt đẹp trong năm. Hãy cùng lắng nghe chàng trai giỏi giang này chia sẻ nhé!

Vũ Đỗ Khanh từng nhận được suất học bổng toàn phần cho chương trình Thạc sĩ tại ĐH Oxford (Anh) và Harvard (Mỹ)

“Tết dương lịch vừa qua, mình chỉ đi du lịch được vài nơi gần Oxford do thời gian nghỉ của mình không có nhiều và cũng vì bận một dự án về tư vấn chính sách quản lý mà mình đang cộng tác với một công ty tại London.

Tết Nguyên Đán rơi vào giữa học kỳ nên mình chỉ tập trung chủ yếu cho việc học. Nhưng do bản thân mình trong ban chủ tịch của Hội sinh viên School of Government nên mình cũng “lợi dụng chức quyền" tổ chức một chương trình mừng Lunar new year nho nhỏ trong nội bộ cho các bạn sinh viên trường mình.

Ngay sau Tết Nguyên Đán thì Hội Sinh viên Việt Nam tại Oxford sẽ tổ chức chương trình Vietnam Open Day cho các bạn học sinh/sinh viên Việt Nam tại Anh có cơ hội đến tham quan và tìm hiểu về việc học tại Oxford. Mình có góp mặt trong ban tổ chức.

Mỗi đầu năm mới, mình đều lên một danh sách những việc bản thân mong muốn làm được (resolution) và kế hoạch để thực hiện từng mục tiêu. Tới cuối năm (khoảng gần ngày tết) thì mình sẽ dựa trên bản resolution này mà so sánh lại xem trong năm nay mình đã làm được hết những mục tiêu đề ra chưa.

Tất nhiên việc lên kế hoạch này chỉ có tính tham khảo giúp mình định hướng trong năm tới cần phải làm gì và cố gắng hoàn thiện mục gì thôi, còn các mục tiêu của mình thường thay đổi linh hoạt cho phù hợp tình hình thực tế. Phương châm sống của mình là: Mobilis in Mobili (Linh hoạt trong môi trường linh hoạt).

Vũ Đỗ Khanh (thứ 2 bên phải) tại tiệc Christmas với bạn bè tại Oxford.

Khi lên kế hoạch thì mình thường dựa trên tình hình thực tế của bản thân, phân tích đầy đủ theo mô hình SWOT: Strengths (thế mạnh bản thân), Weaknesses (điểm yếu), Opportunities (các cơ hội có thể xảy ra trong năm mới) và Threats (những khó khăn/nguy cơ cần phải lường trước) để lập ra những mục tiêu cho phù hợp. Mình muốn tránh trường hợp lập ra cả đống mục tiêu rất to tát (quá sức bản thân) để rồi tới cuối năm không làm được thì sẽ thất vọng, ăn Tết cũng mất vui.

Ngoài việc lập kế hoạch sơ lược năm mới như trên thì mình sẽ đi chúc tết và gặp bạn cũ. Đầu năm là dịp rất tốt để gặp gỡ bạn bè và networking. Mình không khai bút mà “khai phím" đầu năm thì đúng hơn, vì một là chữ mình xấu, hai là cả năm mình cũng chẳng viết tay được bao nhiêu chữ bởi bây giờ ghi chú gì mình cũng đánh trên bàn phím hết rồi.

Về sách thì mình đọc nhiều nhưng khá chọn lọc. Ngoài sách giáo trình bắt buộc phải học thì mình rất thích đọc sách về Khoa học viễn tưởng (Science Fiction) hoặc Trinh thám vì hai thể loại này giúp kích thích tư duy. Hai tác giả mình thích nhất đại diện cho hai thể loại là Jules Verne (tác phẩm Hai vạn dặm dưới đáy biển) và Agatha Christie (tác phẩm Và rồi chẳng còn ai).

Ngoài ra thì mình cũng có thói quen đọc Wikipedia tiếng Anh. Từ lúc bắt đầu làm quen với Wikipedia năm 2004 thì tới nay mình vẫn giữ thói quen đều đặn hằng ngày vào các chuyên mục bất kỳ trên Wiki. Mặc dù độ chính xác của Wikipedia chỉ nằm ở mức 70%, nhưng việc đọc wiki về nhiều chủ đề khác nhau giúp mình tăng vốn từ vựng tiếng Anh và kiến thức đa lĩnh vực. Nhờ vậy mà khi qua bên này mình có đủ vốn liếng để tám đủ chuyện với nhiều đối tượng khác ngành học.

Các mục tiêu cụ thể của mình năm nay thì chỉ đơn giản là hoàn thành tốt việc học ở Oxford, tốt nghiệp loại giỏi thì càng tốt. Sau đó là kiếm được một công việc thực tập hè tại Anh liên quan đến ngành học trước khi qua Mỹ làm việc theo hợp đồng 2 năm với World Bank.

Vũ Khanh (đầu tiên bên phải) trong ban Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Quản lý nhà nước Blavatnik, Đại học Oxford

Một số việc mình nghĩ các bạn nên làm đầu năm mới

Nên gặp bạn cũ, ôn lại các mối quan hệ vì đây là việc thiết yếu để hình thành mạng lưới network cho công việc của các bạn sau này.

Nếu bạn đang là sinh viên thì sau tết là thời điểm các công ty và tổ chức thường mở các chương trình thực tập (internship) hoặc quản trị viên tập sự (management trainee), các bạn nên tham gia để lấy kinh nghiệm làm việc và xây dựng bộ hồ sơ cá nhân đẹp.

Mỗi đầu năm thì các bạn nên thử làm một điều gì đó mới mà trước đây chưa từng làm (làm dạng công việc mới, học kỹ năng mới, làm quen với những người bạn mới...), đầu năm thường là điểm khởi đầu mới mẻ giúp các bạn có động lực thử cái mới hơn. Liên tục bước tra khỏi vùng an toàn để khám phá cái mới là cách duy nhất để biết tiềm năng của bạn có thể phát triển tới đâu.

Chúc các bạn tạo ra cho mình một sự khởi đầu tốt đẹp trong ngày đầu Xuân, từ đó có một năm đầy thành công!”

Vũ Đỗ Khanh hiện đang là SV Thạc sĩ Chính sách Công (Master of Public Policy) tại ĐH Oxford, cựu SV ĐH KHXH&NV TPHCM. Hoạt động/thành tích nổi bật: - Sinh viên Việt Nam đầu tiên được nhận vào Trường Quản lý Nhà nước Blavatnik của ĐH Oxford (Blavatnik School of Government, University of Oxford) Chủ tọa điều phối thảo luận trong "Hội nghị Mô - phỏng Liên Hiệp Quốc" tại ĐH Oxford (Oxford International Model United Nations) (2016) - Giám khảo cuộc thi "Tranh luận Liên trường Đại học" tại ĐH Oxford (Oxford Inter-Varsity Debating Competition) (2016) - Giải Nhất cuộc thi Hùng biện tiếng Anh nhân dịp Kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Anh Quốc do Đại sứ Quán Anh tổ chức (2013) - Đồng sáng lập kiêm Phó Chủ nhiệm CLB Giao lưu Quốc tế IEC, ĐH KHXH&NV TP.HCM (2012 - 2014) - Đồng sáng lập và Phó BTC chương trình Giao lưu Thanh niên Việt Nam - Nhật Bản (2013 và 2014) - Thành viên BTC Hội thảo về Sử dụng Bền vững nguồn nước Sông Mê Kông (2016) - Từng là Trưởng nhóm Dự án Giáo dục Văn hóa và Nghệ thuật (Project Footprints) tại Chennai, Ấn Độ (2013) - Từng là Trợ lý Chủ tịch Quỹ Hòa bình & Phát triển TP.HCM, Quản lý Dự án tại Hiệp hội Giáo dục và Giao lưu Châu Á, và Thực tập sinh tại KPMG - Đại biểu Diễn đàn Môi trường dành cho sinh viên Châu Á tại Nhật Bản (2012) - Đại biểu Hội nghị Thanh niên Đông Nam Á tại Indonesia (2011) - Nhận được suất học bổng thạc sĩ từ ĐH Oxford (Anh Quốc), ĐH Harvard (Mỹ) và ĐH Graduate Institute Geneva (Thụy Sĩ)

Hoàng Dung

(Ảnh NVCC)