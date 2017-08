Philippines cam kết đảm bảo an toàn cho người Việt bị khủng bố bắt

Trong ngày đầu tiên dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 50 và các Hội nghị Bộ trưởng liên quan tại thủ đô Manila của Philippines, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Alan Peter Cayetano.

Tại cuộc tiếp, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đề nghị Philippines bảo đảm an toàn tính mạng cho các công dân Việt Nam bị nhóm khủng bố bắt giữ.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Philippines. (Ảnh: BNG)

Bộ trưởng Alan Peter Cayetano gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ, nhân dân và gia đình các công dân Việt Nam bị khủng bố giết hại và cam kết nỗ lực đảm bảo an toàn cho những người còn đang bị giam giữ.

Bộ trưởng Alan Peter Cayetano cũng cho biết sẽ sớm trao đổi với các cơ quan chức năng của Philippines về việc tạo điều kiện cho nông sản của Việt Nam tiếp cận thị trường Philippines, hoan nghênh các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng của Philippines.

Về phần mình, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định, Việt Nam ủng hộ, phối hợp với Philippines trong năm Chủ tịch ASEAN 2017, vì mục tiêu đẩy mạnh tiến trình xây dựng cộng đồng, tăng cường đoàn kết ASEAN, bảo đảm vai trò trung tâm của ASEAN trong giải quyết các vấn đề khu vực.

Trong ngày 5/8, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng có các cuộc tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Ngoại giao các nước Singapore, Indonesia, Australia và Lào. Tại cuộc gặp, các bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các lĩnh vực như chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, an ninh...

Về các vấn đề quốc tế và khu vực, trong trao đổi với các nước ASEAN và đối tác, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng ngoại giao các nước nhất trí đẩy mạnh các nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN, tăng cường phối hợp nhằm duy trì đoàn kết ASEAN và vai trò trung tâm của ASEAN tại khu vực.

Các bên đã nhất trí tiếp tục phối hợp nhằm giữ vững các nguyên tắc cơ bản của ASEAN trong giải quyết các vấn đề hoà bình, an ninh tại khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước luật biển 1982, bảo đảm tự do, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử (COC).

Theo Phạm Hà

VOV