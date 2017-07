“Học kỳ nhân ái”- trải nghiệm yêu thương

Học kỳ nhân ái năm 2017 là kỳ học đầu tiên do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An tổ chức. Thời gian diễn ra trong 5 ngày (từ 25 - 29/7/2017) tại Trường Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An.

Tại đây, các em học sinh sẽ được trang bị những kỹ năng sống cơ bản như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thoát hiểm, tự phòng vệ, kỹ năng nhận thức, kỹ năng xác định giá trị, kỹ năng sơ cấp cứu...

Bên cạnh đó, các em còn được trải nghiệm một mùa hè vui tươi, bổ ích với những kiến thức, kỹ năng thiết yếu như: tự chăm sóc, bảo vệ bản thân; biết bao dung, vị tha, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng; hướng tới cuộc sống chân - thiện - mỹ.

Ban tổ chức cùng phụ huynh các em và 50 học viên cùng chụp ảnh lưu niệm.

Ngoài ra, Học kỳ nhân ái năm 2017 còn tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình thương binh liệt sỹ, trẻ mồ côi, khuyết tật, học sinh nghèo vượt khó học giỏi...

Chương trình này nhằm giáo dục, nuôi dưỡng tâm hồn nhân ái, hướng thiện, biết chia sẻ tình cảm và vật chất với người có hoàn cảnh kém may mắn trong cộng đồng, trong xã hội. Tạo sự gắn kết, chia sẻ, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ trong quá trình học tập và rèn luyện.

Thu Hiền