Hội nghị khoa học quốc gia: Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin

Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ X vừa khai mạc trong ngày 17/8 tại Đà Nẵng

Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan khoa học, và gần 400 nhà khoa học từ các viện nghiên cứu, các trường đại học có đào tạo các chuyên ngành trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên toàn quốc.

Phát biểu tại phiên khai mạc sáng 17/8, GS.TS Vũ Đức Thi - ĐH Quốc gia Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị cho biết, chủ đề Hội nghị liên quan đến những vấn đề thời sự của công nghệ thông tin (CNTT) như an toàn, bảo mật thông tin, xử lý dữ liệu lớn và khoa học, giáo dục trong thời đại IoT (viết tắt của cụm từ “Internet of things” - tạm dịch là mạng lưới thiết bị công nghệ kết nối qua mạng internet), cách mạng công nghiệp 4.0. Đồng thời, có một số nội dung mở rộng các hướng nghiên cứu khác trong lĩnh vực CNTT.

Tại phiên toàn thể ngay sau phiên khai mạc, các đại biểu đã lắng nghe 4 báo cáo tiêu biểu và thảo luận xoay quanh các nội dung: Vai trò của khoa học mật mã trong đảm bảo an toàn an ninh thông tin quốc gia; Một số định hướng nghiên cứu tại khoa Tin học; Hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực CNTT tại ĐH Đà Nẵng; Công nghệ Blockchain - Làn sóng điện toán lần thứ 5 và vấn đề an toàn dữ liệu.

Hội nghị tiếp diễn trong 2 ngày 17 và 18/8. Song song với Hội nghị là các phiên báo cáo của 6 tiểu ban: Hệ thống thông tin; Khoa học tính toán; Công nghệ đa phương tiện; Công nghệ mạng - truyền thông và An toàn thông tin; Công nghệ tri thức; Công nghệ phần mềm và tự động hóa.

Được biết, có 123 báo cáo của 336 tác giả được tuyển chọn trình bày tại Hội nghị và tập hợp trong tài liệu Hội nghị. Đây là những bài báo được tuyển chọn kỹ lưỡng từ hơn 270 bài báo đăng ký tham gia hội nghị. Mỗi bài báo được phản biện kỹ lưỡng bởi ít nhất 2 nhà khoa học để đảm bảo tính công bằng và chỉ ra những điều cần lưu ý trong mỗi kết quả nghiên cứu khoa học.

Khánh Hiền