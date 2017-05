3.000 người tham dự sự kiện “Về nhà an toàn”

Sự kiện do Quỹ phòng chống thương vong Châu Á (Quỹ AIP) phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia (UBATGTQG), Ban ATGT Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các bên liên quan phối hợp tổ chức. Đây là hoạt động có quy mô lớn nhất dự án “Nâng cao an toàn giao thông đường bộ” và được tổ chức trong tuần lễ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu lần thứ tư do Liên Hợp Quốc phát động, từ ngày 8/5 - 14/5.

Đối thoại trên sân khấu giữa cơ quan Cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan

Sự kiện “Về nhà an toàn” nhấn mạnh hai thông điệp tuyên truyền chính là “Chợp mắt một giây là gây tai nạn” và “Tuân thủ quy định tốc độ để bảo vệ cuộc sống”. Tại sự kiện, các tài xế lái xe tải và đại diện cơ quan chức năng, các chuyên gia về an toàn giao thông cùng chia sẻ các kỹ năng lái xe an toàn. Học sinh và người dân tham gia những trò chơi tương tác và thưởng thức các hoạt động nghệ thuật với chủ đề an toàn giao thông, xem những hình ảnh về hoạt động dự án đã được triển khai, phim tài liệu cùng chủ đề và lắng nghe phần chia sẻ trực tiếp từ các khách mời đặc biệt.

Anh Lê Hồng Vinh - tài xế xe tải tham gia sự kiện - bày tỏ: “Tham gia các hoạt động của dự án không chỉ giúp tôi có được những kỹ năng lái xe an toàn mà hơn nữa, tôi nhận thức được công việc của mình cũng có ảnh hưởng đến cộng đồng nơi mình đang sinh sống và làm việc. Tôi đã có những thay đổi tích cực về nhận thức trong việc đảm bảo an toàn giao thông, và cảm thấy trách nghiệm của mình là chia sẻ những gì mình đã học được trong những tháng vừa qua với bạn bè và gia đình.”.

Ký kết tuân thủ tốc độ khi lái xe

Đại diện chính quyền địa phương, nhà tài trợ, đơn vị tổ chức và những người tham dự chương trình cùng ký cam kết “Tuân thủ quy định tốc độ để bảo vệ cuộc sống” hưởng ứng tuần lễ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu.

Bà Mirjam Sidik - Tổng Giám đốc điều hành Quỹ AIP - cho biết: Theo kết quả phân tích các dữ liệu mới cho thấy tỷ lệ tài xế xe tải có kiến thức xuất sắc hoặc tốt về kỹ năng lái xe phòng thủ đã tăng gần 40% sau khóa tập huấn do chúng tôi tổ chức gần đây.

Về phía Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, ông Vũ Quý Phi - Phó Chánh Văn Phòng - cho hay: Chúng tôi rất vui mừng khi thấy hàng ngàn thành viên trong cộng đồng đã cùng nhau tham gia và ủng hộ ngày hội “Về nhà an toàn”, cũng như thấy được tầm ảnh hưởng của Dự án đối với Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chúng tôi rất vui mừng nếu trong tương lai, các cộng đồng cư dân khác có thể được hưởng lợi từ Dự án.

Người dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hưởng ứng sự kiện "Về nhà an toàn"

Dự án “Nâng cao nhận thức an toàn giao thông đường bộ” được phát động tại Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vào tháng 12/2016 thông qua một chương trình an toàn giao thông được xây dựng nhằm nâng cao nhận thức cho các tài xế xe tải và các em học sinh tiểu học. Chương trình đã phát động chiến dịch truyền thông thay đổi hành vi thông qua việc lắp đặt các pano tuyên truyền, phát thông điệp tuyên truyền chống mệt mỏi buồn ngủ khi lái xe trên Đài phát thanh và tổ chức những cuộc đối thoại trực tiếp cùng chủ đề.

C.N.Q