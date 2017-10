Hai nhóm nữ sinh đánh nhau dữ dội trong tiếng hò reo của hàng chục bạn bè

Đắk Lắk:

Clip ghi lại cảnh 4 nữ sinh đánh nhau tới tấp

Sáng ngày 28/10, ông Dương Cao Nguyên - Hiệu trưởng Trường THPT Ea Súp (huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk), cho biết, ban giám hiệu nhà trường đã tiến hành mời một số học sinh của nhà trường có mặt trong 2 clip đánh nhau được đăng tải trên mạng xã hội về làm việc.

Hai nữ sinh lao vào đánh nhau (ảnh cắt từ clip)

Theo ông Nguyên, các nữ sinh đánh nhau trong đoạn clip gồm có học sinh của trường THPT Ea Súp và học sinh trường THCS Lê Đình Chinh (nằm cách Trường THPT Ea Súp khoảng 20km).

“Lần thứ nhất học sinh đánh nhau tại khu vực cách Trường THPT Ea Súp khoảng 300m. Trong lúc các em đang đánh nhau thì bảo vệ nhà trường phát hiện can ngăn. Sau đó, 2 nhóm nữ sinh tiếp tục hẹn nhau tới khu vực cách Trường THPT Ea Súp khoảng 4km tiếp tục đánh nhau. Hiện chúng tôi đang yêu cầu các học sinh giải trình về nguyên nhân vì sao đánh nhau, vì sao học sinh của 2 trường cách xa nhau khoảng 20km lại đi hẹn đánh nhau như vậy”, ông Nguyên cho hay.

Đè vật nhau xuống đường (ảnh cắt từ clip)

Trước đó, vào ngày 27/10, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện 2 clip ghi lại cảnh các nữ sinh đánh nhau tới tấp. Ở đoạn clip thứ nhất, có 4 nữ sinh chia làm 2 nhóm đánh nhau, khi các nữ sinh đang đánh nhau trong tiếng hò reo của bạn bè xung quanh thì có một người đàn ông xưng là bảo vệ cầm một chiếc roi đến để can ngăn, giải tán việc đánh nhau này; Khi bảo vệ vừa can ngăn xong thì các nữ sinh vẫn còn tiếp tục xông vào đánh nhau một lúc sau mới thôi.

Nữ sinh đánh nhau còn bạn bè đứng xung quanh hò reo (ảnh TB)

Chưa dừng lại, các nữ sinh này còn hẹn nhau ra khu vực cách xa trường để tiếp tục đánh nhau và bị ghi lại đoạn clip thứ 2. Tại đây, 2 nữ sinh áo đỏ và áo đen đã xông vào nhau, giật tóc, đấm đá đối phương và đè nhau nằm ghì xuống dưới đất để quyết ăn thua. Điều đáng nói, xung quanh 2 nữ sinh này là hàng trăm bạn bè đồng trang lứa nhưng không ai vào can ngăn mà liên tục hò reo, cổ vũ và quay lại clip. Sự việc chỉ dừng lại khi có một người gần đó hét to “công an đến, công an rồi” thì các nữ sinh mới dừng lại.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Thúy Diễm