Gần 3000 thí sinh đăng ký vào trường ĐH Sư phạm HN chưa có điểm thi năng khiếu

Các thí sinh có tên trong danh sách thiếu điểm năng khiếu nếu không đến trường Đại học Sư phạm Hà Nội đăng ký điểm thi năng khiếu sẽ không được xét tuyển. Trường hợp này, thí sinh nên điều chỉnh nguyện vọng để đảm bảo quyền lợi của mình.

Nếu thí sinh trong danh sách thiếu điểm thi môn năng khiếu nhưng thực tế đã thi môn năng khiếu theo quy định thì cần báo bổ sung để trường cập nhật điểm thi phục vụ xét tuyển.

Xem danh sách thí sinh chưa có điểm thi năng khiếu TẠI ĐÂY

Được biết, các ngành thi năng khiếu gồm: Ngành Giáo dục mầm non và Giáo dục mầm non - SP Tiếng Anh: Môn năng khiếu chỉ sử dụng kết quả thi do Trường ĐHSP Hà Nội tổ chức thi.

* Ngành SP Âm nhạc: Ngoài kết quả thi môn năng khiếu do Trường ĐHSP Hà Nội tổ chức, thí sinh có thể sử dụng kết quả thi các môn năng khiếu trong kỳ thi đại học năm 2017 tại các trường đại học sau để xét tuyển: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội, Học viện Âm nhạc Huế. Hai môn năng khiếu phải thuộc cùng một hội đồng thi, được tính điểm hệ số theo quy định của trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Thẩm âm và tiết tấu - hệ số 1; Hát – hệ số 2;

* Ngành SP Mỹ thuật: Ngoài kết quả thi môn năng khiếu do Trường ĐHSP Hà Nội tổ chức, thí sinh có thể sử dụng kết quả thi các môn năng khiếu trong kỳ thi đại học năm 2017 tại các trường đại học sau để xét tuyển: Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Đại học kiến trúc (ngành thiết kế đồ hoạ và thiết kế nội thất), Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội, Đại học Nghệ thuật – Đại học Huế.

Hai môn năng khiếu phải thuộc cùng một hội đồng thi, được tính điểm hệ số theo quy định của trường Đại học Sư phạm Hà Nội với: Hình hoạ (vẽ tượng người hoặc người thật) - hệ số 2, Trang trí (Bao gồm các bài thi trang trí bằng hình thức vẽ màu hoặc bài thi môn bố cục (tranh bố cục)) – hệ số 1.

*Ngành Giáo dục thể chất: Ngoài kết quả thi môn năng khiếu do Trường ĐHSP Hà Nội tổ chức, thí sinh có thể sử dụng kết quả thi các môn năng khiếu trong kỳ thi đại học năm 2017 tại các trường đại học sau để xét tuyển: Trường ĐHTDTT Bắc Ninh (02 nội dung là bật xa và chạy 400m hoặc 100m); Trường ĐHSPTDTT Hà Nội ( 02 nội dung là bật xa và chạy 100m); Trường ĐH Thái Nguyên (02 nội dung là bật xa và chạy 100m); Trường ĐH Vinh (02 nội dung là bật xa và chạy 100m); Trường ĐHTDTT Đà Nẵng (02 nội dung là bật xa và chạy 400m hoặc 100m); Trường ĐHTDTT TPHCM (02 nội dung là bật xa và chạy 400m hoặc 100m); Trường ĐHSPTDTT TPHCM (02 nội dung là bật xa và chạy 100m).

Hồng Hạnh