Đố bạn: Nhìn hình, đoán cụm từ tiếng Anh

Ví dụ, trong hình dưới đây: Từ "Man" nằm ở phía trên từ "bored", nhìn hình này, bạn nghĩ đến cụm từ gì?

Bạn đã nghĩ ra chưa?

Đó là cụm từ này: "Man overboard" ("mẹo" đánh lừa bạn ở đây là từ "bored" đồng âm với từ "board") - rất là thú vị đúng không bạn?

Dưới đây còn 11 hình khác cũng "ẩn chứa" rất nhiều "mẹo" để "đánh đố" bạn, bạn thử "động não" để tìm ra các từ/cụm từ trong tiếng Anh nhé. Một nguyên tắc chung là "Hãy nói những gì bạn nhìn thấy":

Hình ảnh 1:

Hình ảnh 2:

Gợi ý: Hãy để ý đến vị trí của từ "An".

Hình ảnh 3:

Gợi ý: Hãy để ý đến vị trí các từ.

Hình ảnh 4:

Hình ảnh 5:

Gợi ý: Hãy để ý đến thứ tự các từ.

Hình ảnh 6:

Hình ảnh 7:

Gợi ý: Hãy để ý đến vị trí các chữ cái.

Hình ảnh 8:

Gợi ý: Hãy để ý đến phép đo lường.

Hình ảnh 9:

Gợi ý: Tại sao từ "bus" lại được viết 2 lần ở đây?

Hình ảnh 10:

Hình ảnh 11:

Gợi ý: Từ "Fast" bị bẻ làm đôi có nghĩa là gì?

Với 11 hình ở trên, bạn đã đoán ra được các từ/cụm từ nào trong tiếng Anh? Bạn thử đối chiếu với đáp án dưới đây xem bạn đoán đúng được bao nhiêu hình nhé:

Đáp án: Các từ/cụm từ "ẩn" trong 11 hình:

Hình ảnh 1: Fork in the road: n gã ba đường: nghĩa ẩn dụ là "khoảnh khắc quyết định trong cuộc đời khi một lựa chọn lớn được đưa ra".

Hình ảnh 2: An inside job: một công việc làm ở trong; một vụ trộm nội bộ.

Hình ảnh 3: Two steps forward, one step back: tiến hai bước, lùi một bước. Đây là cách nói để bày tỏ tình trạng khi bạn cho rằng mình đang tiến bộ, nhưng lại có điều xấu xảy đến khiến bạn rơi vào tình thế còn tồi tệ hơn lúc đầu.

Hình ảnh 4: Seven seas: b ảy đại dương, bảy biển, có nghĩa là "m ọi đại dương trên thế giới".

Hình ảnh 5: Undercover cop: cảnh sát ngầm, cảnh sát chìm.

Hình ảnh 6: Half baked: nướng chưa chín hẳn; (nghĩa bóng) còn non nớt, thiếu kinh nghiệm

Hình ảnh 7: Cornerstone: viên đá góc, viên đá đặt nền; đá móng; (nghĩa bóng) phần quan trọng, nền tảng, cơ sở.

Hình ảnh 8: One foot in the grave: một chân vào mộ, nghĩa là sắp chết, gần đất xa trời, thập thò miệng lỗ.

Hình ảnh 9: Double decker bus: xe buýt 2 tầng.

Hình ảnh 10. Forever and a day: mãi mãi, luôn luôn.

Hình ảnh 11: Breakfast: từ này thì chắc bạn nào cũng biết rồi, có nghĩa là bữa sáng (nghĩa từ gốc "breakfast" là bẻ gãy cơn đói).

Chúc các bạn tìm thấy nhiều niềm vui trong việc học tiếng Anh!

Xuân Vũ

Tổng hợp