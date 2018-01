Bộ GD&ĐT nhắc nhở sinh viên không có hành vi cổ vũ đội bóng U23 quá khích, phản cảm

Công văn hỏa tốc của Bộ GD&ĐT nhắc nhở HSSV khi tham gia cổ vũ đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam không có hành vi quá khích, phản cảm.

Theo ông Bùi Văn Linh, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và công tác HSSV, để đảm bảo an ninh, an toàn cho học sinh, sinh viên trước, trong và sau trận Chung kết giải bóng đá U23 châu Á vào 15 giờ ngày 27/1/2018, Bộ GD&ĐT đề nghị các sở GD&ĐT, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm tăng cường quản lý, tuyên truyền, nhắc nhở HSSV khi tham gia cổ vũ đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam phải đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không tham gia cổ vũ đua xe trái phép, không có hành vi quá khích, phản cảm.

Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm nắm thông tin, xử lí kịp thời các tình huống phức tạp, không để học sinh sinh viên bị lôi kéo tham gia các hoạt động gây rối trật tự công cộng, đảm bảo an ninh trật tự trong các khu kí túc xá.

Được biết, trong từng trận đấu, các cầu thủ U23 Việt Nam đã thi đấu với tinh thần quật cường và quả cảm, thể hiện ý chí, bản lĩnh Việt Nam để giành chiến thắng trước các đối thủ hàng đầu châu lục. Hành trình thi đấu tại Trung Quốc của Đội tuyển U23 luôn được người hâm mộ trong nước nhiệt tình cổ vũ.

Thủ tướng đã 2 lần gửi thư, 1 lần gọi điện trực tiếp khen ngợi và động viên Huấn luyện viên Park Hang-seo cùng toàn thể Đội tuyển U23 Việt Nam sau khi đội vượt qua vòng bảng, tứ kết và bán kết trước những đối thủ rất mạnh như Syria, Australia, Iraq, Qatar và vào chơi trận chung kết, gặp Uzbekistan.

Thông tin từ Văn phòng Chủ tịch nước cho biết, Chủ tịch nước đã đồng ý với tờ trình của Thủ tướng Chính phủ về việc khen thưởng cho đội tuyển U23 Việt Nam.

Theo Quyết định số 125, Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đội tuyển U23 Việt Nam và trao Huân chương Lao động hạng Ba cho thủ môn Bùi Tiến Dũng và tiền vệ Nguyễn Quang Hải.

Tại Quyết định số 126, Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Huấn luyện viên trưởng Park Hang Seo.

Chiều mai 27/1, hàng triệu người Việt Nam nồng nhiệt đón xem trận đấu chung kết giữa U23 Việt Nam - Uzbekistan.

Nhật Hồng