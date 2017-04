Thảo Trang “xấu lạ” xóa mác “nữ hoàng tiệc tùng” từ khi sinh con

Thảo Trang sâu lắng với "Duyên phận".

Thảo Trang được biết đến qua cuộc thi Việt Nam Idol 2007. Cô gái có làn da đen và mái tóc xoăn tít đến từ quê hương Quảng Trị đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả. Những đặc điểm này bắt nguồn cho biệt danh “Xấu lạ” gắn liền với cô cho đến tận bây giờ.

Thảo Trang chính thức trở lại với âm nhạc từ sau khi sinh con.

Thời điểm mang bầu, Thảo Trang ít hoạt động nghệ thuật cũng như vắng bóng trong các sự kiện. Ngày 27/11/2016, Thảo Trang vui mừng chào đón con trai đầu lòng ra đời.

Tối 22/04, Thảo Trang đã có một đêm nhạc ấm cúng “Đại lộ đón gió” cùng những khán giả thân quen mang tên. Đây cũng là đêm nhạc đánh dấu chính thức sự trở lại với âm nhạc của Thảo Trang từ sau khi sinh con. Trong đêm nhạc riêng, Thảo Trang đã giới thiệu một hình ảnh hoàn toàn khác biệt của mình với khán giả: đàn bà và đằm thắm hơn.

Một Thảo Trang đàn bà và đằm thắm hơn.

Với 10 ca khúc trong đêm nhạc, Thảo Trang đã cô đọng tất cả những gì đúng với bản thân mình nhất, cũng như giới thiệu một hình ảnh hoàn toàn khác biệt: đàn bà và đằm thắm hơn. Mở đầu cho đêm nhạc, nữ ca sĩ chọn thể hiện ca khúc chủ đề “Đại lộ đón gió”, đây cũng là tên album vol 3 khá ấn tượng của cô vào năm 2014.

Với màu sắc chủ đạo là những bản du ca mộc mạc, có tinh thần tự do, sảng khoái, “Đại lộ đón gió” từng mang đến không ít thành công cho Thảo Trang. Đây cũng là một điểm nhấn đầu tiên để Thảo Trang hé lộ về những thay đổi của mình trong suy nghĩ, tính cách: cô thích những điều bình yên, rời xa dần những chốn ồn ào, không còn là “nữ hoàng tiệc tùng” như ngày xưa từ khi có con trai đầu lòng.

Cô không còn là "nữ hoàng tiệc tùng" như xưa.

“Trải qua những cơn đau, cùng cảm giác hào hứng đếm từng ngày chờ con ra đời tôi thực sự không biết dùng từ gì để miêu tả cảm giác của mình. Có thể nói là hạnh phúc đến ngộp thở”, cô chia sẻ.

Tiếp đến là ca khúc “Biết ai có nhớ ai không”, Thảo Trang chia sẻ, đây là một trong những ca khúc mà cô rất thích nhưng có lẽ đến khi làm mẹ cô mới cảm nhận được nhiều hơn tình cảm chất chứa từ ca khúc này.

Tất nhiên, khi nhắc đến Thảo Trang không thể không nhớ về hình ảnh một nữ ca sĩ có giọng hát nội lực và hát rất tốt cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Trong một cuộc thi âm nhạc, Thảo Trang từng gây ấn tượng cho các giám khảo với khả năng xử lý bài hát ngày một chín, giọng hát của cô đang trưởng thành hơn theo thời gian.

Tuy được so sánh với giọng hát diva, nhưng Thảo Trang vẫn khiêm tốn cho rằng đó là những gì cô phải cố gắng nhiều hơn trong tương lai. “Giọng hát có nội lực chưa đủ, tâm hồn phải có độ chín để đưa những ca khúc lên đến đỉnh điểm cảm xúc, đó mới là giọng hát chạm đến trái tim người nghe” - Thảo Trang tâm sự.

"Tâm hồn phải có độ chín để đưa những ca khúc lên đến đỉnh điểm cảm xúc, đó mới là giọng hát chạm đến trái tim người nghe", Thảo Trang tâm sự.

Nữ ca sĩ khoe giọng cùng ca khúc kinh điển Halellujah trong sự ngẩn ngơ, say đắm của tất cả những người có mặt. “Thời gian vừa qua, tôi có im hơi lặng tiếng để hoàn thành thiên chức làm mẹ. Hiện nay con trai đã được 5 tháng tuổi, tôi mới bắt đầu rục rịch trở lại với sự nghiệp âm nhạc. Thật ra từ khi về nước tôi cũng có đi diễn một vài chương trình nhưng đêm nhạc này chính là lần trở lại chính thức, ra mắt khán giả của Thảo Trang” - Nữ ca sĩ chia sẻ về sự trở lại của mình.

Cô cũng cho biết thêm, thời gian nghỉ dưỡng để sinh con, cô rất nhớ sân khấu và thèm được hát một cách mãnh liệt. Một điều may mắn của Thảo Trang là từ khi còn trẻ đã rất điều độ trong việc luyện tập, giữ gìn sức khoẻ nên sau khi sinh cô hồi phục nhanh hơn người thường và giọng hát hầu như không bị ảnh hưởng, chỉ ngày càng mạnh mẽ hơn. Và một trong những thay đổi lớn nhất của nữ ca sĩ chính là từ sau khi sinh con cô thấy mình điềm đạm hơn, đàn bà hơn và chậm rãi suy ngẫm hơn trước rất nhiều.

Với các ca khúc: “Về thôi”, “Em về tóc xanh”, “All I ask” hay những bản hit kinh điển như “When you tell me that you love me”, “I’ll always love you”... vừa là để Thảo Trang thể hiện bản lĩnh, độ chín muồi trong giọng hát vừa là để khán giả nhìn nhận: Đây là một người mẹ Thảo Trang, nồng nàn, da diết, giàu tình cảm.

Thảo Trang thể hiện lại ca khúc “Million reasons”, một bản hit của Lady Gaga.

Một điểm thú vị trong đêm nhạc chính là Thảo Trang thể hiện lại ca khúc “Million reasons”, một bản hit của Lady Gaga cùng một lời chia sẻ: “Trong tình yêu lúc nào người đàn ông cũng cho mình hàng triệu lý do để rời xa, hàng ngàn lý do để chia tay, nhưng những người phụ nữ luôn chỉ cần 1 lý do để giữ lại cuộc tình. Đây cũng là lời ca khúc mới của Lady Gaga mà tôi đặc biệt yêu thích, không chỉ về âm nhạc mà còn về hình ảnh người phụ nữ trong đó: quyết liệt với tình yêu của mình!”

Mang đến nhiều cung bậc từ vui vẻ với Đại lộ đón gió, trân trọng khoảnh khắc ở bên gia đình - bố mẹ cùng Về quê hay xúc động cực độ cùng những bản tình ca, trong đó có “Million reasons”, Thảo Trang còn mang đến tiếng cười thích thú cho khán giả khi lần đầu hát Duyên phận.

Thảo Trang chia sẻ vui: “Khán giả gọi tôi là Xấu lạ nhưng bạn bè thì hay gọi vui tôi là Nguyễn Thị Cải Trang, vì tôi có thể hát được nhiều dòng nhạc, hầu như “mâm nào cũng góp mặt”. Thế nhưng, có một “mâm” tôi rất ít khi thể hiện đó chính là bolero”, và với Duyên phận, Thảo Trang đã gây bất ngờ thích thú cho tất cả khán giả có mặt.

Kết thúc đêm nhạc, Thảo Trang chọn ca khúc “Can’t take my eyes off you” với lời chia sẻ ngọt ngào rằng lời bài hát chính là những điều cô muốn nhắn gửi đến khán giả, cảm ơn và trân trọng tình cảm của tất cả mọi người đã luôn tin tưởng và chờ đợi mình.

Phương Nhung

Ảnh: Team RealPicture