T-ara xinh đẹp, xuất hiện “chớp nhoáng” trước giờ diễn tại TPHCM

Chiều 4/11, nhóm T-ara đến từ Hàn Quốc đã có buổi gặp gỡ ngắn để gửi lời chào đến truyền thông Việt Nam tại TPHCM, cũng như giải đáp một số thắc mắc xoay quanh concert riêng sẽ diễn ra ở sân vận động Phú Thọ vào buổi tối cùng ngày.

Nhóm T-ara xuất hiện xinh đẹp tại họp báo trước vài tiếng diễn ra concert

Trước đó một ngày, nhóm cũng nhận được sự ủng hộ và yêu mến từ đông đảo khán giả Việt Nam ngay khi vừa đặt chân đến sân bay với sự chào đón nồng nhiệt.

Trong buổi gặp gỡ, đại diện nhóm T-ara chia sẻ cảm xúc: "T-ara đã nhiều lần đến Việt Nam nhưng đây là lần đầu tiên nhóm tổ chức concert, nên rất nóng lòng để mang đến những tiết mục được tập luyện kỹ lưỡng đến khán giả".

Thành viên Qri của nhóm trả lời trước truyền thông

Khi được hỏi về cảm nhận của nhóm khi nhiều fan cuồng chen lấn ở sân bay, lái xe máy bám theo xe đưa đón nhóm khi đến Việt Nam, T-ara cho biết, lần nào đến Việt Nam cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả nên cảm thấy rất may mắn và quý mến tình cảm này. Tuy nhiên, trước những hành động bất chấp nguy hiểm như vậy thì nhóm rất lo lắng cho sự an toàn của các bạn và may mắn là không có gì nguy hiểm xảy ra.

Jiyeon

T-ara cũng cho biết, dù đã nhiều lần đến Việt Nam nhưng vì lịch trình dày đặc nên họ không thể nào đi du lịch hay khám phá những điều thú vị về ẩm thực, văn hóa nơi đây mặc dù rất yêu thích. Các thành viên cũng cho biết, phở và trái cây là món ăn mà họ yêu thích khi đến Việt Nam.

Hyomin

Các thành viên nhóm cũng chia sẻ 1 câu tiếng Việt mà mình học được để gửi đến khán giả như một lời cảm ơn trước tình cảm mà khán giả Việt dành cho mình.

Eunjung vô cùng xinh đẹp và thu hút khi xuất hiện tại Việt Nam

Hình ảnh cận vẻ xinh đẹp của thành viên T-ara trong họp báo chiều nay.

Bài & ảnh: Băng Châu