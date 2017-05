Sao Việt làm gì trong dịp lễ 30/4 và 1/5?

Nàng “Tấm” Hạ Vi đã có một kì nghỉ thoải mái tại Huế thơ mộng nhưng cô nàng lại khá tâm trạng khi chia sẻ hình ảnh trong album ảnh "Đi trốn" và trạng thái "Wish to go to the past" (Tạm dịch: Muốn đi đến quá khứ).