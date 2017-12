Sao Việt đi đâu, làm gì trong năm mới 2018?

Nhóm nhạc V.Music New tất bật chạy show ngày cuối năm. Nhóm dành lời chúc đến khán giả từ Đà Nẵng khi tham gia chương trình countdown tại đây. Trưởng nhóm Hồ Anh viết: “Happy New Year 2018 chúc mọi người năm mới hạnh phúc và thành công... Show countdown V.Music New tại quê hương Đà Nẵng yêu dấu. Giờ mới xong để up tấm hình... Cám ơn Tổ đã thương các nghệ sĩ dù mưa 2 lần nhưng cuối cùng vẫn tạnh ngay để chương trình hoàn thành tốt đẹp... Chào năm 2018”.