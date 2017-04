Phạm Hương “ghen tị” với Trà My vì “không biết bao giờ lấy chồng”

BTC cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã tổ chức chương trình tọa đàm tại Hà Nội để tiếp sức cho các thí sinh mùa thi năm nay. Tiếp nối thành công của chuỗi toạ đàm tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, buổi toạ đàm “Futurista - Người kế vị tương lai” tại Hà Nội chứng kiến sự hội ngộ của Hoa hậu, Á hậu Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam: Hoa hậu Phạm Hương, Á hậu Trà My và Á hậu Lệ Hằng.

Bộ 3 người đẹp Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 cùng hội ngộ tại Hà Nội.

Bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của Giám đốc quốc gia Miss Universe Việt Nam - Dương Trương Thiên Lý, MC Công Tố, MC Phí Nguyễn Thùy Linh,…

Ngay khi xuất hiện, Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã tạo ấn tượng mạnh mẽ khi đồng loạt lựa chọn áo dài truyền thống làm trang phục của mình. Cả ba đều chọn những chiếc áo dài với phom dáng đơn giản, chi tiết thêu thủ công tinh xảo và khoe được hình thể đáng mơ ước.

Phạm Hương cùng MC Công Tố.

Việc cùng nhau diện áo dài là món quà đặc biệt mà Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam muốn dành tặng cho khán giả thủ đô, đồng thời nối tiếp sứ mệnh của Phạm Hương, Lệ Hằng trong vai trò đại sứ giới thiệu, quảng bá áo dài đến bạn bè quốc tế.

Cả hai liên tiếp xuất hiện tại các sự kiện trong và ngoài nước để quảng bá tà áo dài truyền thống. Bên cạnh đó, vóc dáng xinh đẹp, cuốn hút của Á hậu Trà My trong lần tái xuất sau khi sinh con cũng khiến các ứng viên tham gia trầm trồ.

Trà My chia sẻ, cô từng giảm gấp 10kg để đi thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nhưng cô khuyên các thí sinh không nên giảm cân bằng cách nhịn ăn giống cô.

Cô cho biết rất hạnh phúc khi có dịp hội ngộ cùng các Hoa hậu, Á hậu Hoa hậu Hoàn vũ, chặng đường tham gia cuộc thi cũng đã rèn luyện cho Trà My trở thành cô gái chín chắn và trưởng thành hơn, thành công đó cô lấy làm động lực để hoàn thiện bản thân.

Phạm Hương cho biết hiện tại chưa nghĩ đến chuyện tình cảm.

Tự tin diện áo dài, Phạm Hương, Lệ Hằng và Trà My cũng rất cởi mở chia sẻ về bí quyết giữ gìn sắc vóc bằng một chế độ ăn uống hợp lý, tích cực rèn luyện thể lực và giữ cho tinh thần thoải mái. Cả 3 đều không khuyến khích việc các cô gái ăn kiêng, ép cân để dự thi bởi việc tham gia Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam đòi hỏi nhiều sức khoẻ, tinh thần vững vàng được tạo nên từ một chế độ ăn uống và tập luyện hợp lý, khoa học.

Nhắc đến hành trình đến với cuộc thi với nhiều kỷ niệm ngọt ngào khó quên, Phạm Hương nhấn mạnh “Đến với cuộc thi, Hương được nhiều hơn mất, đó không chỉ đơn thuần là những cơ hội quý giá, mà nó còn là lợi ích rất lớn mà bản thân mình may mắn có được, bạn không phải hao tốn gì nhiều vì mọi thứ đã được BTC cuộc thi đồng hành và hỗ trợ rất chu đáo, cái bạn cần là chuẩn bị cho mình sự tự tin, tinh thần thoải mái và một sức khỏe dẻo dai, chỉ vậy thôi và bạn cứ thế mà ngẩng cao đầu bước đi từng bước mạnh mẽ”

Bên cạnh những chia sẻ đầy cảm xúc, lần đầu tiên khi nghe Á hậu Trà My kể về cuộc sống sau khi kết hôn, Hoa hậu Phạm Hương cho rằng, Trà My là may mắn nhất trong top 3 vì đã sớm ổn định cuộc sống gia đình. Phạm Hương tiết lộ, cô đang còn độc thân và chưa nghĩ tới chuyện tình cảm, cũng như: “chưa biết bao giờ lấy chồng”, các hoạt động sắp tới là đồng hành cùng cuộc thi năm 2017 và thực hiện nhiều dự án cộng đồng và các kế hoạch công việc. Cô động viên các thí sinh nên mạnh dạn tìm kiếm cơ hội cho mình.

Á hậu Lệ Hằng lần đầu chia sẻ điều bí mật là mong muốn có nhiều con.

Á hậu Lệ Hằng cũng chia sẻ những kỷ niệm đẹp về khoảng thời gian tham gia Hoa hậu Hoàn vũ, cô tiết lộ mơ ước về một cuộc sống tương lai với nhiều thành công trong sự nghiệp và gia đình, có nhiều sức khỏe để cống hiến cho xã hội, đặc biệt cô chia sẻ điều bí mật là mong muốn có nhiều con, ước mơ sẽ có con sinh đôi - một trai một gái.

Á hậu Hoàn vũ - Giám đốc quốc gia Miss Universe Việt Nam Dương Trương Thiên Lý cũng nhấn mạnh tiêu chí hình thể của Hoa hậu Hoàn Vũ tập trung vào sự mạnh khoẻ, quyến rũ, thần thái gợi cảm, sải bước tự tin và một nụ cười toả sáng, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam không khuyến khích những cô gái với hình thể gầy gò, thiếu gợi cảm hoặc một thân hình thiếu cân đối do chế độ ăn uống, tập luyện bất hợp lý.

Á hậu Hoàn vũ - Giám đốc quốc gia Miss Universe Việt Nam Dương Trương Thiên Lý.

Bên cạnh đó, với cương vị đại diện của Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, khi bất ngờ một thí sinh “chất vấn” về sự công bằng của cuộc thi năm nay, Á hậu Thiên Lý cũng tự tin khẳng định về tính minh bạch của cuộc thi. Điều này không chỉ được chứng minh bởi kết quả thuyết phục của cuộc thi năm 2015 mà còn bởi sự tham gia của công ty kiểm toán quốc tế KPMG.

MC Công Tố và MC Phí Nguyễn Thùy Linh.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cũng là cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam có sự tham gia của một đơn vị kiểm toán độc lập nhằm giám sát, kiểm soát chặt chẽ quá trình tổng hợp điểm của thí sinh tại các vòng thi nhằm đảm bảo tính minh bạch và sự uy tín, công bằng tuyệt đối của cuộc thi.

Những chia sẻ của các người đẹp Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã truyền cảm hứng tích cực cho nhiều cô gái trẻ, không chỉ là niềm tin vào bản thân, mà còn là sự cố gắng, trau dồi những kỷ năng, chịu khó thay đổi bản thân, để đạt được điều mình mong muốn. Các người đẹp là đại diện cho tấm gương và hình mẫu tích cực cho những ai muốn tìm đến sự hoàn thiện cả về nhân cách lẫn tâm hồn. Sau Hà Nội, tọa đàm tiếp theo sẽ diễn ra tại Hải Phòng (20/4) và Cần Thơ (26/4).

Phương Nhung