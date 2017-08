Những ngôi sao vẫn “sống khỏe” dù thiếu vắng ánh đèn sân khấu

Daniel Day-Lewis là một ngôi sao luôn sống trọn vẹn, hết mình với các nhân vật. Hồi đóng bộ phim “The last of the Mohicans”, Day-Lewis đã dành một tháng sống như thổ dân trong rừng rậm ở Bắc Carolina. Nam tài tử này cũng từng học đấm bốc suốt một năm trời để phục vụ cho việc đóng phim. Và dù học hỏi chỉ để diễn xuất nhưng Day-Lewis vẫn cho thấy tài năng hiếm có và chắc chắn là nam tài tử sẽ “sống khỏe” nếu có ngày phải xa rời bộ môn nghệ thuật thứ bảy.