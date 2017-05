Mỹ nhân điện ảnh Việt "đáp trả" chuyện "đổi tình lấy vai diễn"

Nhiều nghệ sĩ tâm sự, trong showbiz Việt, không hiếm chuyện chân dài bị “gạ tình đổi lấy vai diễn. Diễn viên Cát Phượng từng chia sẻ, có thời điểm cô không có show diễn, đói đến mức phải bán máu lấy tiền mua mì tôm, uống nước thay cơm.

Thời điểm đó, khi đi chơi với các bạn, thấy cô xinh xinh, có vài người đánh tiếng nếu chịu qua đêm với họ, họ cho vai diễn nhưng cô Hoa khôi trường Nghệ thuật Sân khấu 2 khi đó kiên quyết không lạc đường.

Cát Phượng cũng từng bị gạ gẫm "đổi tình lấy vai diễn" nhưng cô khung lung lạc.

Hay nữ diễn viên Khánh Hiền "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" từng trải lòng, khi mới bước vào nghề diễn viên, Khánh Hiền chỉ nhận được các vai phụ với giá cát xê rất thấp. Tuy khó khăn là vậy nhưng cô vẫn nhìn nghề diễn bằng sự lạc quan và đôi mắt màu hồng. Chính vì vậy, khi bị “gạ tình để đổi vai”, Khánh Hiền đã rất sốc.

Nữ diễn viên đã kiên quyết không đồng ý và cố gắng có được các vai diễn sau này bằng chính thực lực của mình.

Yan My tên thật là Hoàng Hạnh, là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình.

Nữ diễn viên Yan My nổi lên như một hiện tượng của phim truyền hình sau hàng loạt bộ phim được trình chiếu giờ vàng của VTV và các đài truyền hình lân cận.

Cô từng được khán giả biết đến với vai nữ chính trong bộ phim 13 Nữ tù của đạo diễn Lưu Trọng Ninh và những bộ phim khác như: Con trai - Con Gái, Rừng không ngừng gió, Biệt Thự Pensse, Zippo, Mù tạt và Em…

Không được đào tạo là diễn viên chuyên nghiệp nhưng Yan My đã có trong tay hàng chục bộ phim với các vai chính, chính vì thế, cô từng bị dò xét, vướng vào nghi án “đi đường vòng” với đạo diễn để xin vai.

Đáp trả lại tin đồn này, Yan My nói: “Cho đến giờ phút này, Yan My khẳng định một cách đàng hoàng rằng, Yan My chưa bao giờ phải đi đường tắt, đường vòng để xin vai đạo diễn”.

Yan My muốn diễn bằng khả năng để ngẩng mặt mà không hổ thẹn.

Khẳng định có tồn tại việc “đổi tình lấy vai diễn” trong showbiz Việt nhưng bản thân cô: “Rất sợ chuyện tình cảm và công việc xen lẫn nhau”.

“Nếu bạn nghĩ bạn đổi tình để được một vai diễn nhưng liệu bạn có sống được với một vai đó mãi không hay bạn có thể đổi tình cho nhiều người để có vai không? Bản thân bạn sẽ rất mệt mỏi và các đạo diễn cũng không phải là người dễ dụ để xin vai đâu nhé”, Yan My nói.

Quan điểm của Yan My là cứ sống cho đúng là mình, diễn bằng khả năng để ngẩng mặt mà không hổ thẹn.

Vẻ đẹp nóng bỏng của nữ diễn viên.

“Yan My nói mọi người đừng cười, ở đoàn phim các đạo diễn thường coi tôi như một thằng con trai vậy và tôi thích như vậy. Tất nhiên làm việc trong môi trường tập thể không thể tránh lời ra tiếng vào, nhưng tôi không làm gì sai thì chả có gì phải e ngại, cũng không cần phải giải thích nhiều”, Yan My chia sẻ.

Khi được hỏi, các vai diễn của Yan My đều có sức nặng và được khán giả yêu mến, tuy nhiên đó phần lớn là vai bi, liệu cô có sợ nó vận vào cuộc đời mình không, Yan My cho rằng: “Phim là cuộc đời, cuộc đời mình là của mình. Hai cái hoàn toàn khác nhau. Cuộc đời mình do mình tự quyết định mà”.

Yan My và diễn viên Lý Hùng.

Sau gần 5 năm theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, Yan My đã định hình cho mình một lối diễn đi sâu vào lòng người và lấy của khán giả không biết bao nhiêu nước mắt.

Phải đến bộ phim truyền hình dài tập “Biển đời giông tố” cùng các đàn anh Lý Hùng, Công Hậu thì hình ảnh cô nàng yếu đuối, đỏng đảnh đã bị xóa tan bởi nhân vật Thiện Tâm - một con người tàn bạo đến cay nghiệt.

Cô cho biết, bản thân học được từ các nghệ sĩ như Lý Hùng, Công Hậu sự chuyên nghiệp và các anh đã hỗ trợ cô rất nhiều.

Hiện tại Yan My đang tham gia phim “Hồ sơ lửa” - bộ phim Việt có sự tham gia của người đẹp Nam Em từng gây “sốt” vì độ dài lên tới 1.000 tập.

Phương Nhung