Loạt “sao” háo hức được “lên chức” trong năm nay

Vào hôm 11/12 vừa qua, Dwayne "The Rock" Johnson đã vui mừng báo tin cô bạn gái Lauren Hashian đang mang thai và dự kiến sẽ chuyển dạ ngay mùa xuân năm nay. Cô con gái Jasmine của cặp sao cũng hết sức vui mừng khi khoe rằng: “Đó là một bé gái! Thật nóng lòng khi sắp làm chị gái!!! Và cuối cùng thì cũng được làm sếp rồi!”.

Trong năm nay, Kim Kardashian West và Kanye West cũng sẽ có thêm con nhờ người mang thai hộ và tin vui này đã được cô Kim “siêu vòng 3” xác nhận ngay trên show truyền hình thực tế "Keeping up with the Kardashians".