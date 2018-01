Khi các “sao” Hollywood phim giả nhưng làm thật

Channing Tatum khi đóng phim “Foxcatcher” đã nhập tâm đến mức dùng hết sức đập đầu vào kính đến 3 lần, khiến cho tấm kính vỡ nát và đầu nam tài tử cũng chảy máu ròng ròng. Sắc đỏ mà khán giả thấy trên phim chính là máu thật của Tatum chứ hoàn toàn không phải do hóa trang mà có.

Trong “First blood”, phần phim đầu tiên về John Rambo, Sylvester Stallone đã phải nhảy khỏi một tảng đá lớn để chạy trốn cảnh sát. Bất chấp cảnh quay đầy mạo hiểm, Sylvester Stallone vẫn không dùng đến thế thân và kết quả, nam tài tử đã bị gãy hai xương sườn do tiếp đất không thành công.

Gerard Butler từng suýt mất mạng khi đóng phim “Chasing mavericks” do quyết định không sử dụng thế thân. Một cơn sóng khổng lổ đã quật ngã Butler rồi dìm nam tài tử xuống tận đáy nước và phải rất may mắn Butler mới được cứu thoát khỏi bàn tay tử thần.

Trong “Back to the Future” phần 3, Michael J. Fox cần thực hiện cảnh phim bị kẻ thù treo cổ. Đã diễn tập rất ổn thỏa nhưng khi bấm máy, dây thừng xiết quá chặt khiến cho Michael J. Fox thực sự bị treo cổ trong vài giây trước khi được cứu giúp kịp thời.

Daniel Day-Lewis đã bị gãy xương sườn khi ngã từ độ cao 15 mét xuống một mỏ than trong phim “There will be blood” và các đồng nghiệp của nam tài tử còn nói đùa rằng: “Nếu Daniel không bị gãy vài chiếc xương sườn thì bộ phim sẽ không thành công được đâu”.