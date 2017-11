Khám phá bất ngờ về các tác phẩm đình đám

Các nam tài tử nổi tiếng Leonardo DiCaprio, Will Smith, Nicolas Cage và Johnny Depp kì thực đều có một điểm chung là từng được cân nhắc cho vai diễn Neo trong loạt phim “The Matrix” đình đám. Tuy nhiên, ai cũng biết rằng phần thắng cuối cùng đã về tay Keanu Reeves.

Emma Watson mới là cái tên đầu tiên được cân nhắc cho bộ phim “La la land”. Tuy nhiên, “cô phù thủy nhỏ” đành nhường lại cơ hội này do trước đó đã kí hợp đồng với đoàn làm phim “Beauty and the Beast”.