Giọng ca “Isn’t she lovely” vừa làm đám cưới lần ba

John Legend, Usher và Pharrell Williams là những cái tên đầu tiên có mặt trong danh sách khách mời đám cưới của Stevie Wonder. Giọng ca từng giành nhiều giải Grammy đã làm đám cưới với bạn gái của mình bằng một màn biểu diễn lãng mạn và ngọt ngào trên sân khấu ca khúc "Try A Little Tenderness".

Giọng ca nổi tiếng Stevie Wonder vừa làm đám cưới với bạn gai 5 năm, Tomeeka Bracy.

Stevie và bạn gái đã ở bên nhau 5 năm trước khi quyết định làm đám cưới. Một nhân chứng chứng kiến màn cầu hôn của Stevie với bạn gái đã kể lại với tờ The Sun: “Những người đồng nghiệp của Stevie đứng xếp hàng trên sân khấu để hỗ trợ Stevie và vợ và khiến những vị khách mời khác bất ngờ. Sau đó, Stevie xuất hiện trên sân khấu và hát tặng vợ”.

Stevie Wonder từng trải qua hai cuộc hôn nhân trước khi kết hôn với Tomeeka Bracy. Cuộc hôn nhân dầu tiên của giọng ca nổi tiếng thế giới là với một phụ nữ tên là Kai Morris từ năm 2001 tới năm 2015. Vợ thứ hai của anh là Syreeta Wright, hai người chung sống từ năm 1970 tới năm 1972.

Stevie và người vợ thứ ba đã có với nhau hai mặt con. Họ còn nuôi 7 đứa con riêng của Stevie với những mối quan hệ cũ. Một nguồn tin khẳng định, cả 9 đứa con của giọng ca da màu đều có mặt trong ngày trọng đại của cha và làm phù dâu phù rể cho hôn lễ. “Đây là một đám cưới tốn kém, lãng mạn và có nhiều sao tham dự”, một người cho hay.

Stevie và Tomeeka Bracy đã có với nhau 2 mặt con. Hiện, họ còn sống cùng với 7 đứa con riêng của Stevie.

Theo một người bạn của Stevie, giọng ca nổi tiếng đã bí mật chuẩn bị cho hôn lễ của anh và Tomeeka Bracy suốt thời gian qua. Vào tháng 4 vừa rồi, một người quen của giọng ca từng giafh giải Grammy tiết lộ: “Đó sẽ là một hôn lễ hoành tráng, vui vẻ và Stevie đã mời những người bạn thân thiết nhất của anh ấy tham dự. Danh sách khách mời rất đặc biệt và sẽ có một số màn trình diễn bất ngờ trong đám cưới”.

Sau đám cưới, Stevie lên kế hoạch về một bữa tiệc “thâu đêm” và tràn ngập tiếng cười. “Đó sẽ là một ngày chỉ dành cho tình yêu, tiếng cười và gia đình. Stevie mời những người thực sự thân thiết với anh ấy và họ sẽ tham gia thể hiện trong ngày trọng đại của Stevie”, người này nói thêm.

