Dừng chân top 16 Hoa hậu Trái đất, Hà Thu xin lỗi vì làm khán giả thất vọng

Tối 4/11, đêm chung kết Hoa hậu Trái đất diễn ra tại Philipines được khán giả Việt Nam quan tâm khi thí sinh Hà Thu trong suốt những ngày qua đã đạt được nhiều thành tích khá bất ngờ.

Hà Thu cũng tham gia trình diễn ở phần thi này với bộ trang phục xây dựng theo hình tượng Hai Bà Trưng.

Ngay sau phần mở màn, cuộc thi đã công bố kết quả 3 phần thi phụ quan trọng trước đó, quyết định phần lớn vào kết quả của đêm chung kết, gồm: Top 16 "Best face", Top 16 "Best body", Top 16 "Best presentation". Hà Thu có tên trong Top 16 Best body với phần thể hiện tự tin trong các vòng thi phụ trước đó.

Top 16 chính thức của cuộc thi được công bố ngay sau đó khi các người đẹp xuất hiện với Trang phục dạ hội lộng lẫy.

Hà Thu rạng rỡ trong bộ đầm màu xanh lấy ý tưởng từ màu của đại dương, cũng là xuất phát điểm của cô khi người đẹp từng đoạt Á hậu 1 HH Đại dương 2015, hoạ tiết những con sao biển trên váy

Top 16 sau khi xuất hiện và trình diễn trang phục bikini đầy nóng bỏng tiếp tục công bố top 8 gồm: Úc, Philippines, Thái Lan, Venezuela, Colombia, Czech Republic, Hà Lan, Nga. Đại diện Việt Nam bất ngờ dừng chân đầy tiếc nuối. Đại diện nước chủ nhà - Philipines đăng quang ngôi vị hoa hậu nhưng nhan sắc của cô cũng gây ra tranh cãi kịch liệt.

Tuy nhiên Hà Thu vẫn rất vui vẻ chụp hình cùng các thí sinh khác tại cuộc thi và còn gửi lời chia sẻ cảm xúc với khán giả tại quê nhà đã ủng hộ cô trong suốt thời gian qua.

Hà Thu chia sẻ cảm xúc sau khi kết thúc đêm Chung kết Hoa hậu Trái đất.

Hà Thu chia sẻ sau đêm Chung kết Hoa hậu Trái đất, cô nói: "Hà Thu vừa kết thúc Hoa hậu Trái đất 2017, tất nhiên là có buồn, có thất vọng một chút, bởi vì Hà Thu không đạt được những gì mình kỳ vọng trong cuộc thi này. Nhưng Hà Thu vẫn rất vui vì mình đã cố gắng hết sức, hết mình trong cuộc thi, được mọi người ủng hộ và ghi nhận từ mọi người là hạnh phúc lắm rồi".

Hoàng Yến đến xem chung kết Hoa hậu Trái đất tại Philippines để ủng hộ Hà Thu cũng đã có mặt sau hậu trường để chia sẻ cùng cô.

Hà Thu xinh đẹp bên thí sinh các nước

Hà Thu và bạn cùng phòngSan

Cũng sau đêm Chung kết, Hà Thu đã chia sẻ trên trang cá nhân cảm xúc của mình, cô viết: "Báo cáo cả nhà em ấy vẫn ổn. Cám ơn sự ủng hộ rất lớn từ cả nhà trong suốt 1 tháng vừa qua. Cám ơn những tin nhắn động viên từ mọi người".

Người đẹp cũng bất ngờ nói lời xin lỗi vì làm thất vọng những khán giả đã kỳ vọng vào thành tích của Hà Thu năm nay: "Thu không biết nói gì ngoài cám ơn và... Xin lỗi đã làm mọi người thất vọng".

