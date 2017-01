Đông Nhi gây bất ngờ trên “chuyến bay Tài Lộc” ngày đầu năm

Đông Nhi khiến hàng trăm hành khách trên chuyến bay đầu năm từ Sài Gòn đi Hà Nội bất ngờ khi cất giọng chào mừng năm mới. Không chỉ vậy, cô còn khiến mọi người thích thú và hào hứng khi ngỏ ý muốn biểu diễn hit mới ra mắt “Khai xuân đón lộc” với phong cách acoustic. Sự xuất hiện đầy ngạc nhiên của Đông Nhi như một món quà xuân đặc biệt dành cho tất cả hành khách có mặt trên chuyến bay này.

Đông Nhi gửi lời chúc mừng năm mới tới tất cả hành khách

Đông Nhi chia sẻ đây là lần đầu cô khai giọng trên máy bay trong dịp đầu năm mới. Trong bộ váy ôm sát màu đỏ ngập tràn sắc xuân, Đông Nhi gửi lời chúc tài lộc đến mọi người trên máy bay. Khác với thường ngày, không khí trên máy bay bỗng chốc trở nên náo nhiệt và rộn ràng hơn hẳn. Cùng người đệm đàn ghi ta, Đông Nhi vước ra giữa hành lang gửi tặng tới mọi người bài hát “Khai xuân đón lộc” do Châu Đăng Khoa sáng tác.

Tiết mục biểu diễn acoustic “Khai xuân đón lộc” trên máy bay của nữ ca sĩ như một món quà đặc biệt dành tặng cho tất cả mọi người

Đây cũng là lần đầu tiên nữ ca sĩ trình diễn ca khúc mới kể từ khi phát hành. Màn biểu diễn tràn ngập năng lượng cộng thêm sự vui tươi, rạng ngời của nữ ca sĩ khiến tất cả hành khách đều hào hứng. Chính sự thân thiện và chân thành của Đông Nhi đã giúp cô nhận được nhiều tình cảm của mọi người. Vậy nên ngay sau khi chuyến bay hạ cánh, nhiều fan hâm mộ đã nán lại chụp ảnh selfie cùng nữ ca sĩ.

Sự rạng ngời của nữ ca sĩ xinh đẹp

Giai điệu vui tươi, rộn ràng của ca khúc khiến khán giả nhanh chóng cảm nhận được niềm hân hoan lan tỏa của không khí ngày Tết đang đến gần. Tất cả mọi người đều hòa theo bài hát, vỗ tay và cổ vũ cho Đông Nhi.

Đông Nhi cùng ông Lộc trao quà tết NESCAFÉ ý nghĩa tới mọi người

Ngoài Đông Nhi, còn một người bạn vô cùng dễ thương - đó là ông Lộc tham gia trong hành trình chia sẻ tài lộc. Ông Lộc giống như một sứ giả may mắn của mùa xuân vậy, lộc chưa tới nghĩa là xuân chưa vui, vậy nên chắc chắn không thể thiếu ông Lộc. Không chỉ mang món quà may mắn đến những hành khách trên chuyến bay đầu năm mới, ông Lộc NESCAFÉ và Đông Nhi còn trao quà tặng đặc biệt trị giá mỗi phần quà 1,5 tỷ tới những khách hàng may mắn trong chương trình khuyến mãi “Khai Xuân Đón Lộc”. Đây như là lời chúc cho một Năm Mới An Khang, Phúc Lộc Thọ Vẹn Toàn gửi trao tài lộc đến các hành khách trên chuyến bay đặc biệt này.

Niềm hân hoan rạng ngời trên gương mặt của mọi người

Hành khách may mắn nhận được tài lộc sớm từ ông Lộc

Một hành khách có mặt trên chuyến bay chia sẻ: “Tôi rất bất ngờ khi ngay trong chuyến bay đầu năm đã gặp được nhiều may mắn như vậy. Món quà lộc xuân sớm của ca sĩ Đông Nhi và ông Lộc làm cho thời gian bay dường như ngắn lại. Dù chưa thực sự tới tết nhưng khi nghe ca khúc “Khai lộc đón xuân”, tôi cảm thấy rất háo hức mong chờ tới tết. Hàng ngày tôi vẫn uống NESCAFÉ, nên hôm nay nhận được hộp quà tết ý nghĩa này, tôi thấy rất vui. Với tư cách là một tiêu dùng, tôi nghĩ không nhất thiết cần tri ân một món quà giá trị mà chính là sự quan tâm chân thành từ nhãn hàng khiến tôi cảm thấy rất đặc biệt và trân trọng. Tôi xem đây là một khởi đầu nhiều niềm vui cho năm mới của mình”