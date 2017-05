Diễn viên Việt Anh nghẹn ngào hồi tưởng quãng đời "lay lắt với bánh mì"

Chuyện cùng sao:

“Từng có thời điểm đúng nghĩa là trắng tay”

Được biết, Việt Anh gắn liền với các hoạt động thiện nguyện, từ thiện, liệu có phải anh hoạt động từ thiện như một cách trả nợ đời?

Các cụ xưa đã có câu “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Việt Anh và các anh em nghệ sĩ, cựu danh thủ cùng các thành viên trong câu lạc bộ (CLB) bóng đá V-Stars đa phần đều là những người đã thành công trong cuộc sống.

Và Việt Anh nghĩ rằng, để có được những thành công đó sự nỗ lực của mình là một phần, bên cạnh đó phải kể đến sự may mắn của số phận, sự may mắn được những người khác giúp đỡ để có thể thành công và khi mình đã có sự thành công nhất định, cần phải chia sẻ với những người kém may mắn hơn, với những người chưa thành công.

Nam diễn viên, đạo diễn Việt Anh.

Với tâm nguyện như vậy, tất cả những thành viên trong CLB đều mong muốn đóng góp sức lực, tên tuổi của mình để làm thế nào giúp đỡ được nhiều hơn cho những mảnh đời bất hạnh.

Việt Anh trải lòng về quãng đời thất bại, trắng tay toàn toàn.

Công chúng có lẽ sẽ bất ngờ khi biết một Việt Anh ở ngoài đời sâu sắc và đầy suy tư, khác hẳn với hình ảnh một Cao Thanh Lâm hào hoa bóng bẩy hay một Phan Hải ngông nghênh, xấc láo.

Việt Anh cũng phải chia sẻ thật, để có được ngày hôm nay, Việt Anh đã từng có thời điểm đúng nghĩa là trắng tay, gần như mất hết tất cả mọi thứ và phải làm lại từ đầu.

May mắn là khi đó, tôi được sự giúp đỡ của rất nhiều anh em, bạn bè, người quen. Chính vì trải qua những thời điểm như thế, tôi hiểu, đôi lúc chỉ cần sự giúp đỡ nhỏ thôi cũng có thể thay đổi số phận một con người.

Việt Anh đã từng bế tắc không biết bắt đầu như thế nào nhưng có sự chia sẻ, tôi đã vượt qua và làm lại nên Việt Anh nghĩ rằng trong cuộc sống này, đôi lúc chúng ta không cần cho nhau những gì quá lớn lao mà chỉ cần cho nhau một cơ hội là đủ.

Tôi quan niệm, những người khó khăn đôi khi không phải khó khăn mãi mãi mà đang tạm thời bế tắc, cần có sự giúp đỡ vì biết đâu đó cuộc sống của họ sẽ thay đổi và sau này họ sẽ làm được những việc có ích hơn cho xã hội.

Một tuần chỉ ăn bánh mì và uống nước lọc

"Chưa bao giờ nghĩ đến chuyện buông bỏ cuộc sống".

Anh từng chia sẻ có thời điểm mọi thứ thay đổi chỉ trong một đêm. Anh bước ra khỏi nhà chỉ với vali và 1 triệu đồng trên tay. Việt Anh khi đó có phút giây nào yếu đuối tới mức muốn buông bỏ cuộc sống?

Có rất nhiều những nghệ sĩ nước ngoài, đặc biệt Hàn Quốc và Nhật Bản đã nghĩ đến trường hợp tự vẫn khi họ đi đến bước đường cùng.

Đối với Việt Anh, tôi từng ở thời điểm rất đúng như bạn nói, trong người chỉ còn 1 triệu đồng không biết bắt đầu lại mọi thứ như thế nào nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc từ bỏ cuộc sống này bởi vì sự sống là điều quý giá nhất đối với mỗi người.

Việt Anh và vợ - Trần Hương.

Không thể nào chúng ta vô trách nhiệm bằng cách buông bỏ. Chúng ta có thể bị bế tắc nhưng làm thế nào để vượt qua bế tắc đó mới là một con người xứng đáng. Nếu cứ bế tắc chúng ta tìm đến phương án xấu nhất để từ bỏ hoặc trốn tránh thì không phải là một giải pháp, đó là sự hèn nhát và có lỗi với rất nhiều người đặc biệt là cha mẹ - những người đã đem đến cho chúng ta cuộc sống này.

Ngày hôm nay, khi nhắc lại những biến cố đã qua, anh khá điềm tĩnh, nhưng trên thực tế, anh đã mất bao lâu để cân bằng trở lại?

Thực sự thì với rất nhiều người, họ muốn lãng quên bởi đó là một thời điểm khủng khiếp. Một tuần giời gần như tôi chỉ ăn bánh mì không và uống nước lọc.

Có lẽ nhiều người không thể tin được rằng một Việt Anh, một Cao Thanh Lâm của “Chạy án” đã có những giây phút rất huy hoàng lại có những giây phút không thể tưởng tượng được nhưng tôi chỉ nghĩ rằng phải tồn tại, phải sống, phải chứng minh cho mọi người thấy rằng sự thất bại của mình thời điểm đó chỉ là tạm thời, là tai nạn, không phải là bản chất. Chưa một giây phút nào tôi quên sự giúp đỡ của anh em bạn bè cùng gia đình người thân.

“Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, mẹ vẫn sẽ ở bên cạnh con”

Việt Anh: "Tôi từng không dám đối diện với gia đình".

Ở thời điểm đó, câu nói nào khiến anh nhớ đến tận bây giờ?

Có một người bạn mà nếu như không có người đó sẽ không có tôi của ngày hôm nay. Bạn ấy đã nói nếu Việt Anh buông xuôi mọi thứ thì không xứng đáng là một người đàn ông, không xứng đáng với những điều mọi người đã giúp. Việt Anh không được phép làm điều đó, như vậy là xúc phạm tình cảm của mọi người. Số phận luôn luôn thử thách mình nhưng cũng luôn luôn cho mình những cánh cửa.

Nếu như không có những giai đoạn đó, có lẽ con người của Việt Anh cũng chưa chắc đã được trưởng thành như ngày hôm nay cho nên mặc dù đó là những giây phút đáng quên nhất trong cuộc đời nhưng tôi lại trân trọng và biết ơn.

Thời điểm đó, tôi cũng không dám đứng trước gia đình. Bởi vì tôi đã từng tuyên bố tôi phải thành công. Khi thất bại, tôi không dám đối diện với bố mẹ, đặc biệt là với mẹ. Tôi không dám quay trở về nhà. Nhưng tình cảm của người mẹ luôn luôn là một điều rất đặc biệt, mẹ nói rằng: “Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, mẹ vẫn sẽ ở bên cạnh con”.

Chính vì vậy, dù rất ân hận, day dứt nhưng Việt Anh được tiếp thêm động lực, biết rằng mình không đơn độc. Có lẽ chỉ trong hoạn nạn thì tôi mới hiểu nhất về điều đó.

"Có những cặp vợ chồng chưa tổ chức đám cưới nhưng vẫn hạnh phúc"

Việt Anh: "Đám cưới liệu có phải là bảo chứng cho hạnh phúc không?"

Có câu: “kinh cung chi điểu” (chim sợ cành cong), những người đổ vỡ trong hôn nhân thường dè chừng khi bắt đầu một cuộc hôn nhân mới. Bản thân anh có sợ hôn nhân không?

Gần đây mọi người để ý sẽ thấy có rất nhiều bộ phim nói về đề tài hôn nhân hôn nhân: “Hôn nhân ngõ hẹp”, “Sống chung với mẹ chồng”,… Tất cả những bộ phim đó cho chúng ta thấy những một bức tranh tổng thể về hôn nhân, về đời sống gia đình.

Niềm hạnh phúc chào đón con trai của nam diễn viên, đạo diễn Việt Anh.

Đối với Việt Anh, nếu tôi may mắn trong sự nghiệp bao nhiêu thì đời sống gia đình của tôi đi ngược lại. Tất nhiên, tôi không thể nào đổ tại số phận được bởi tôi có phần lỗi ở trong đó, đó là điều không thể phủ nhận.

Tôi luôn gặp những sóng gió trong chuyện tình cảm và làm cho tôi đôi lúc cảm thấy cảm thấy sợ hôn nhân. Khi đã một lần thất bại, chúng ta dễ có tâm lý bất an.

Dù câu chuyện cũ của Việt Anh đã rất lâu rồi nhưng tôi luôn ám ảnh tôi bởi vì nó là một câu chuyện mà tất cả những người trong cuộc đều bị ảnh hưởng, không có ai đúng hoàn toàn, cũng không có ai sai hoàn toàn. Không những vậy còn ảnh hưởng đến những người xung quanh. Chính vì thế mà ở góc độ nào đó tôi suy nghĩ, trăn trở. Trong câu chuyện hôn nhân, có lẽ ngoài sự cố gắng của bản thân thì chỉ may mắn và duyên số mới giúp chúng ta có một sự ổn định nhất định nào đó.

Hiện tại, anh đã cảm thấy sự bình ổn trong đời sống tình cảm chưa?

Thực sự, trải qua rất nhiều thăng trầm về tình cảm, không biết vô tình hay hữu ý mà bản thân tôi luôn né tránh tất cả những câu chuyện liên quan đến tình cảm. Tôi thấy rằng càng công bố, càng chia sẻ bao nhiêu thì lại vận ngược lại mình. Cho nên Việt Anh cảm thấy rất ngại khi đề cập đến vấn đề đó.

Việt Anh sẵn sàng chia sẻ mọi thứ về công việc nhưng chuyện tình cảm có lẽ đành xin phép cho Việt Anh không gian của riêng mình thôi.

Việt Anh: " Tôi sẽ cố gắng hết mình để trở thành một người cha tốt".

Trong quan điểm hôn nhân, anh nghĩ có nhất thiết phải có một đám cưới danh chính ngôn thuận không?

Thật ra một đám cưới đơn thuần là để hợp thức hóa cuộc hôn nhân còn điều quan trọng nhất chính là đời sống hiện tại của mỗi cặp đôi có hạnh phúc không và họ đã gắn kết với nhau bằng một giấy đăng ký kết hôn chưa.

Còn đám cưới có thể đúng thủ tục đấy nhưng liệu có phải là một sự bảo chứng cho hạnh phúc không, tôi nghĩ rằng cũng chưa chắc.

Trên thực tế, có những cặp đôi chưa hề tổ chức đám cưới, họ ở với nhau vài chục năm mà vẫn hạnh phúc. Chính vì thế, Việt Anh nghĩ rằng, câu chuyện đám cưới đôi khi chúng ta không cần đặt quá nặng.

Hiểu hơn giá trị của gia đình so với 10 năm trước

Lần thứ hai làm bố, cảm xúc của anh như thế nào?

Đó là một cảm xúc rất đặc biệt. Đúng 10 năm về trước, cô con gái đầu lòng của Việt Anh - bé Dâu Tây ra đời và năm 2017 là bé Đậu. Hạnh phúc làm cha trở lại, tuy nhiên có một sự khác biệt rất lớn đó là 10 năm về trước, Việt Anh chưa có khái niệm rõ nét về gia đình nhưng giờ đây, tôi hiểu hơn rất nhiều về giá trị của gia đình, về trách nhiệm làm cha.

Việt Anh và hình ảnh "ông bố bỉm sữa".

Tôi nghĩ rằng ở một góc độ nào đó, bé Dâu Tây thiệt thòi hơn em mình và tôi biết mình cần phải làm gì. Thời điểm bé Đậu ra đời là lúc suy nghĩ của tôi đã chín muồi. Tôi sẽ cố gắng hết mình để trở thành một người cha tốt.

Mối quan hệ hiện tại của anh và bé Dâu Tây như thế nào?

Đây cũng là một câu chuyện mà tôi muốn giữ riêng cho gia đình.

Hành trình làm “ông bố bỉm sữa” của anh ra sao?

Tôi nghĩ tôi thực hiện khá tốt vai trò của “ông bố bỉm sữa” từ bế con, chăm con, cho con ăn, chơi với con… Ở một góc độ nào đó, tôi tạm hài lòng.

Tại sao gia đình anh đặt biệt danh cho bé là Đậu?

Đậu thể hiện nét đáng yêu, một sự tròn trịa, viên mãn, may mắn. Đậu cũng là thành công, là kết quả và một điều gì đó xíu xíu xinh xinh. Và đặc biệt tôi rất thích ăn chè đậu đen, đậu đỏ nên muốn đặt tên con là thứ mình thích và cái tên Đậu ra đời (cười).

Vẻ đáng yêu của bé Đậu - con trai nam diễn viên Việt Anh.

Năm 2017 của anh sẽ là…

Một năm mà Việt Anh hoạt động tích cực trong công việc lẫn các hoạt động xã hội. Đây là một năm tôi cảm thấy mình tràn trề năng lượng để cống hiến.

Phương Nhung

Video: Xuân Ngọc