Điểm danh những tác phẩm “bổ não” trên màn ảnh

"The girl on the train" không chỉ gây ấn tượng với lối tường thuật lôi cuốn mà còn liên tiếp tạo ra những cú ngoặt bất ngờ trong kịch bản, kích thích tâm trí người xem đồng thời khai mở ra hàng loạt vùng miền không tưởng trong tiềm thức của mỗi nhân vật.

Trong "Now you see me", các nhân vật đã thực sự chơi trò ảo thuật với cảnh sát và đặc vụ FBI. Đặc biệt nhất là không chỉ người xem mà ngay đến chính nhân vật chính trong phim cũng bị biên kịch "tặng" cho một cú lừa ngoạn mục đến khó tin.

"Miss Peregrine’s home for peculiar children" là một bộ phim nói về thanh thiếu niên nhưng không hề dành cho… trẻ nhỏ. Thoạt tiên chỉ là hành trình tìm hiểu về người ông quá cố của cậu nhóc 16 tuổi Jacob nhưng bất ngờ, kịch bản phim được lật sang một trang mới hết sức kinh dị và thót tim.

Bộ phim "Kingsman: The secret service" hồi năm 2015 được đánh giá rất cao không chỉ bởi những cảnh hành động cháy nổ ấn tượng mà còn bởi cuộc hành trình hấp dẫn của cậu nhóc Eggsy, từ một đứa trẻ đường phố ngổ ngáo trở thành điệp vụ hoàng gia Anh quốc.

Trong "La migliore offerta", các nhân vật không chỉ đi tìm mảnh ghép còn thiếu trong một cổ vật mà còn mở ra những bí mật kinh hoàng khiến cho ai nấy xem phim đều phải rùng mình thảng thốt.

Trong phim "Time lapse" (2014), ba nhân vật Finn, Kelly và Jasper cùng sống trong một căn hộ với giấc mơ đổi đời cho đến một ngày nọ, cuộc sống đáng mơ ước của cả ba bất ngờ được hé mở theo cách thức mà chẳng một ai dám trông đợi.

Thử tưởng tượng bạn bất ngờ tỉnh lại trong bệnh viện với kí ức "bốc hơi" và bị dính vào loạt rắc rối không thể xoay xở nổi, đó chính là hoàn cảnh éo le của nhân vật chính Robert Langdon trong "Inferno" và dĩ nhiên, chuyện phim sau đó cũng vì thế mà nảy ra vô số ngã rẽ khôn lường.

Dung Nhi

Theo BR