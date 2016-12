Điểm danh những bom tấn “hút” khách nhất năm 2016

Hiện vẫn đang tiếp tục được công chiếu nhưng bom tấn cuối cùng trong năm 2016 của nhà Disney, “Rogue one: A star wars story” hiện đã “cá kiếm” được hơn 635 triệu đô la Mỹ trên toàn cầu. Nhiều ý kiến dự đoán, phần phim mới nhất của “Star war” sẽ còn tiếp tục thu về hơn 40 triệu đô la Mỹ nữa và sẽ sớm chính thức “vượt mặt” người anh em “Doctor Strange” để đứng trong top 10 siêu phẩm ăn khách nhất.

Phần phim “ăn theo” của “Harry Potter”, “Fantastic beasts and where to find them” cũng kế thừa được kha khá sức hút từ người tiền nhiệm và đã dễ dàng thu về tới 746.1 triệu đô la Mỹ doanh thu phòng vé trên toàn cầu.