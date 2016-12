Cận cảnh nhan sắc sau phẫu thuật thẩm mỹ của Lưu Hương Giang

Trong những hình ảnh gần đây, Lưu Hương Giang ngày càng xinh đẹp hơn. Trước đó, cô dính phải nghi án phẫu thuật thẩm mỹ toàn bộ gương mặt bởi những bức ảnh bị chụp lại khi đeo khẩu trang kín mít ở sân bay và hình ảnh thanh thoát, rạng ngời sau đó.

“Có vài điểm chưa hài lòng trên khuôn mặt nhưng vì chưa hoàn thành nghĩa vụ sinh nở nên nhiều năm trước đó tôi chỉ tìm hiểu chứ chưa dám động chạm gì đến khuôn mặt. Trước đây rất nhiều thông tin có nói tôi đã chỉnh sửa một vài thứ nhưng thực ra là nature (tự nhiên)”, Lưu Hương Giang nói.

Tuy vậy, mới đây, cô thừa nhận đã chỉnh sửa cho sống mũi cao hơn chứ không phải toàn bộ gương mặt như nhiều lời đồn đại. Quan điểm của nữ ca sĩ là: “Không ai muốn xem một người không chỉn chu. Ai cũng muốn thần tượng của mình ngày càng đẹp hơn, mà điều này rất khó.

Nếu ở tuổi 18, đôi mươi, bạn không cần chăm sóc nhiều, vẻ đẹp là hữu xạ tự nhiên hương. Khi mình đã sinh 2 con và phải lo lắng nhiều thứ trong cuộc sống, để giữ được vẻ đẹp từ ngoại hình đến tâm hồn phải nỗ lực rất nhiều”.

Cùng với đó gout thời trang của Lưu Hương Giang cũng được định hướng rõ ràng hơn so với trước kia, điều này góp phần tăng thêm nét quyến rũ của người đẹp. Lưu Hương Giang cũng tiết lộ hầu hết tất cả các trang phục của cô diện hiện giờ đều là được sử dụng lại từ lúc chưa sinh con.

Số đo của cô thậm chí không thay đổi so với trước nhờ chế độ ăn uống khoa học và giữ dáng. Bà xã Hồ Hoài Anh tiết lộ, để có được vòng eo thon thả và thân hình sexy như hiện tại, cô đã thực hiện chế độ tập luyện nghiêm ngặt. Cô tập nhảy hàng ngày, đồng thời kết hợp việc đi bộ và ăn uống không tinh bột. Có những thời điểm để giảm cân nhanh, trong ngày, cô chỉ ăn salad.

Trong sự kiện mới đây, cô xuất hiện với vẻ mong manh, dịu dàng nhưng cũng rất quyến rũ, nóng bỏng trên sân khấu. Thời gian qua, cô liên tục xuất hiện trong nhiều sự kiện, show diễn. Dù đã là bà mẹ hai con nhưng Lưu Hương Giang vẫn giữ được sức hút tươi trẻ và tràn đầy năng lượng trên sân khấu.

Dù không xuất hiện với tần số dày đặc tại làng giải trí nhưng cái tên Lưu Hương Giang vẫn là một trong những cái tại V-pop và “ăn sự kiện” hiện nay. Cô được nhiều người yêu mến với danh xưng “Nữ hoàng sự kiện Hà Nội”. Hầu hết các sự kiện đều được kín lịch đến qua Tết. Mặc dù thời gian này cô sống tại TP HCM nhưng Lưu Hương Giang bay ra bay vào biểu diễn tại Hà Nội như “cơm bữa”.

Trong chương trình, cô biểu diễn hai ca khúc Up và Diamond. Trong đó, Up chính là ca khúc do chính cô sáng tác, đánh dấu bước trở lại của mình sau khoảng thời gian sinh con.