Ca sĩ Adele đã đính hôn với bạn trai 5 năm?

Cặp đôi đã có với nhau một cậu con trai 4 tuổi tên là Angelo. Một nguồn tin cho hay, nữ ca sĩ 28 tuổi đã bí mật làm đám cưới với bạn trai 42 tuổi, Simon Konecki, vào dịp Giáng sinh vừa rồi sau 5 năm bên nhau.

Adele đeo nhẫn cưới trên ngón tay áp út?

Nữ ca sĩ 28 tuổi đã làm đám cưới vào dịp Giáng sinh vừa rồi.

Adele tổ chức hôn lễ bí mật vào dịp nghỉ lễ để con gái riêng của chồng có thể tham dự.

Người hâm mộ càng tin thông tin này hơn nữa khi thấy một chiếc nhẫn vàng nhỏ xinh xuất hiện trên ngón tay áp út của Adele khi cô đi mua sắm tại Los Angeles, Mỹ mới đây. Adele chọn trang phục giản dị và đời thường. Gương mặt của cô hầu như không trang điểm. Một fan đặt câu hỏi: “Adele, cô đã kết hôn rồi phải không?”, còn một khán giả khác thì suy đoán “Chắc Adele đã làm đám cưới”.

Ngôi sao của bản hit Hello gần đây có bật mí về kế hoạch tổ chức một hôn lễ riêng tư với bạn trai 5 năm, Simon Konecki, trong dịp nghỉ lễ cuối năm 2016. Lý do khiến Adele lựa chọn dịp lễ là thời điểm tổ chức hôn lễ là để con gái riêng của Simon, một cô bé 9 tuổi, có thể tham dự cùng.

Một người bạn của cặp đôi kể với tờ Mirror: “Kết hoạch kết hôn sẽ diễn ra tại Los Angeles. Hôn lễ diễn ra trong ngày nghỉ lễ để con gái Simon có thể tham gia. Có thể sẽ là dịp Giáng sinh, nhưng họ muốn giữ bí mật về mọi chuyện”.

Một người khác thì nói, Adele không còn đeo nhẫn đính hôn vì cô đã kết hôn. “Hai người họ sống rất khép kín và muốn hôn lễ của họ chỉ có những người thực sự thân thiết và gần gũi tham dự”, người này tiết lộ.

Adele và bạn trai - Simon Konecki đã hò hẹn được 5 năm và có một cậu con trai 4 tuổi.

Bạn trai của Adele - Simon là ông chủ của một tổ chức từ thiện. Anh và Adele quen nhau qua lời giới thiệu của ca sĩ Ed Sheeran. Hiện, hai người đã chuyển tới sống cùng nhau tại ngôi biệt thự trị giá 6 triệu bảng Anh tại Beverly Hills.

Adele đã khiến bạn trai ngạc nhiên khi có cử chỉ rất lãng mạn dành cho anh trong dịp kỷ niệm 5 năm quen nhau tại buổi trình diễn ở Nashville, Tennessee. Vào tháng 10 vừa rồi, Simon cũng tặng cho bạn gái những lời “có cánh” và cơn mưa hoa hồng giấy ngay sau đêm diễn của cô. Những dòng chữ “Anh yêu em”, “Em là một thiên thần”, “Kỷ niệm ngày quen nhau” rơi kín trên sân khấu biểu diễn của Adele. Fan đều cảm nhận được tình cảm chân thành và lãng mạn mà họ dành cho nhau. Nữ ca sĩ 28 tuổi thậm chí còn thú nhận với fan ở Nashville rằng, cô muốn sớm sinh thêm em cho cậu con trai Angelo.

Dù trước đó, vào tháng 7/2016, Adele nói với fan rằng: “Tôi không nghĩ mình có thể sinh thêm con”. Ngay sau khi kết thúc tour diễn năm 2016, Adele tuyên bố muốn nghỉ làm việc trong 10 năm để dành thời gian “bù đắp” cho cậu con trai đáng yêu.

Adele muốn tạm nghỉ ca hát để dành thời gian cho gia đình trong năm tới.

Tờ The Sun cho hay, vào năm tới, cậu con trai Angelo của Adele sẽ bắt đầu đi học và cô muốn theo sát con trong cuộc hành trình này. Nữ ca sĩ người Anh sẽ sống lâu dài tại Las Vegas. “Angelo là mối quan tâm hàng đầu của Adele. Cậu bé là điều quan trọng nhất với cô. Adele không muốn bỏ lỡ từng khoảnh khắc chứng kiến Angelo trưởng thành vì thế cô ấy quyết định từ bỏ tour diễn vì con trai một cách dễ dàng”.

Đầu năm 2016, Adele thừa nhận rằng, là mẹ là một trải nghiệm tuyệt vời và thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô. “Tôi đã mong chờ điều này nhiều năm và chưa bao giờ nghĩ rằng, nó lại thế này”. Adele nói thêm: “Tôi và Simon đã làm quen với việc làm cha mẹ khá tốt. Tôi hiểu cuộc sống thay đổi nhiều như thế nào và tuổi thơ của con tôi sẽ khác tôi ra sao”.

Năm 2016 là một năm thành công với Adele trong sự nghiệp khi cô được vinh danh là nữ ca sĩ giàu nhất nước Anh và trở thành một trong ba nữ ca sĩ duy nhất có mặt trong top 50 ngôi sao nhạc pop giàu nhất nước Anh. Giọng ca của Someone like you sở hữu 85 triệu bảng Anh, tăng 35 triệu bảng Anh so với năm 2015 và xếp vị trí thứ 30 trong danh sách 50 ca sĩ triệu phú của tạp chí The Sunday Times.

Sở hữu 85 triệu bảng Anh, Adele là nữ ca sĩ giàu có nhất nước Anh năm 2016.

Mi Vân

Theo DM