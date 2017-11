“Bật mí” khó tin về những bộ phim nổi tiếng

Disney từng bị kiện vì bộ phim “The lion king” nổi tiếng. Nguyên nhân là do một nhà nghiên cứu linh cẩu cảm thấy loài động vật này đã bị “bôi nhọ” một cách sâu sắc do hình tượng phản diện trong tác phẩm hoạt hình kinh điển này.

Hẳn nhiều khán giả cũng thắc mắc rằng liệu giải thưởng Phim hay nhất của Oscar có trao cho cả phim hoạt hình? Hồi năm 1992, bộ phim “Beauty and the Beast” đã trở thành tác phẩm hoạt hình đầu tiên được đề cử cho giải thưởng danh giá bậc nhất này, tuy nhiên, chiến thắng cuối cùng đã thuộc về “The Silence of the Lambs”.