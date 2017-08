Aaron Carter: “Từ lúc 12 tuổi, tôi đã biết mình lưỡng tính”

Aaron Carter nức nở trên sóng truyền hình

Nam ca sĩ 29 tuổi mới đây đã viết một bức tâm thư gửi fan trên toàn thế giới sau khi chia tay với bạn gái Madison Parker.“Thú thực, tôi đã nghĩ về điều này từ vài năm nay. Tôi cảm thấy đây là việc mình cần phải làm. Đó là một điều gì đó tôi nhận thấy thực sự quan trọng và tôi cần phải nói ra. Khi bước sang tuổi 30, vào ngày 7/12 tới đây, cuộc đời tôi sẽ sang trang mới”, Aaron viết.

Aaron Carter thừa nhận mình là người lưỡng tính.

Trước đó, trong chương trình The Bert Show, nam ca sĩ 29 tuổi đã thừa nhận chuyện chia tay bạn gái, Madison, sau khi chính anh thú nhận với Madison việc mình là người lưỡng tính. “Tôi đã bạn bạc chuyện đó với bạn gái, và cô ấy không hiểu gì cả. Cô ý không muốn làm gì. Vì thế, chúng tôi đã quyết định chia tay”, ngôi sao 29 tuổi kể lại.

Aaron cho hay, khi mới 12 tuổi anh đã mờ mờ nhận ra mình là người yêu cả hai giới. Người bạn trai đầu tiên của Aaron xuất hiện khi anh mới 17 tuổi. Hiện tại, nam ca sĩ 29 tuổi đang độc thân. “Việc tôi lựa chọn ở bên một người phụ nữ hay một người đàn ông hoàn toàn do tôi quyết định. Tôi thấy cả phụ nữ và đàn ông đều rất hấp dẫn và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi”.

Aaron Carter và bạn gái cũ, Madison Parker, đã chia tay sau khi nam ca sĩ 29 tuổi thú nhận chuyện anh lưỡng tính.

Aaron Carter làm quen với làng giải trí và trở nên nổi tiếng từ khi mới còn nhỏ. Anh là một ca sĩ nhạc Pop từ những năm 90 của thế kỷ trước và đã trình làng 4 album khác nhau. Với ngoại hình xinh trai cùng giọng hát dễ thương, cậu em trai của Nick Carter được fan trên toàn thế giới yêu thương và hâm mộ.

Sự nghiệp ca hát của Aaron không phát triển theo hướng anh muốn trong những năm gần đây, khiến Aaron phải chuyển hướng sang các lĩnh vực khác của truyền hình. Anh từng tham gia chương trình Dancing With the Stars và góp mặt trong vở kịch The Fantasticks trên sân khấu Broadway. Công việc diễn viên hay vũ công cũng không mang lại nguồn thu nhập ổn định cho Aaron bởi anh không tập trung phát triển sự nghiệp và nhiễm khá nhiều thói xấu trong làng giải trí.

Aaron Carter xuất phát là một ngôi sao "nhí" nhưng giờ đây anh không có nổi một sự nghiệp hay thu nhập ổn định.

Năm 2016, Aaron Carter phát hành đĩa đơn mới mang tên “Fool's Gold” nhưng không thành công về mặt thương mại. Làm quen với sự nổi tiếng quá sớm, Aaron nhiễm mọi thói xấu và tàn phá ngoại hình thảm hại. Anh nghiện ngập, yêu đương chóng vánh và từng bị cảnh sát hỏi thăm vài ngày trước khi tuyên bố chia tay bạn gái và công khai chuyện mình lưỡng tính. Fan rất lo lắng cho tương lai Aaron và tiếc nuối cho một tài năng trẻ.

