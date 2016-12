Những thực phẩm giúp "đốt cháy" mỡ bụng

Giảm mỡ bụng không chỉ giúp đem lại vóc dáng thon gọn, tạo yếu tố thẩm mỹ, còn giúp giảm nguy cơ các bệnh nguy hiểm như tim, cao huyết áp, tiểu đường… Trong “cuộc chiến” chống mỡ bụng, ngoài việc kết hợp luyện tập đều đặn, chú ý tới chế độ dinh dưỡng hàng ngày là điều rất quan trọng. Và đây là một số loại thực phẩm có thể hỗ trợ bạn.

Trà xanh

Uống vài tách trà xanh mỗi ngày là biện pháp hiệu quả hỗ trợ việc giảm cân. Trà xanh giàu chất oxy hóa, đẩy lùi quá trình chống lão hóa, tinh chất bên trong giúp quá trình trao đổi chất trong cơ thể diễn ra nhanh hơn, tiêu hao mỡ bụng, đạt hiệu quả trong giảm cân.

Ngoài ra, trà xanh còn chứa nhiều polyphenol, giúp kích hoạt các enzyme hòa tan chất béo và lượng đường dư thừa trong cơ thể. Bởi vậy, uống trà xanh hàng ngày được coi là “một công đôi việc”, vừa tan mỡ thừa, vừa nâng cao khả năng chống lão hóa.

Súp lơ xanh

Đây là loại rau có thành phần dinh dưỡng cao, tăng khả năng chống oxy hóa. Chất xơ trong súp lơ xanh giúp thanh lọc cơ thể, tiêu mỡ bụng hiệu quả.

Cà chua

Cà chua được ví như “vũ khí bí mật” làm giảm mỡ bụng của phụ nữ Nhật Bản. Theo nghiên cứu cho thấy, phụ nữ uống 300 ml nước ép cà chua hàng ngày giúp giảm vòng eo nhanh chóng, bên cạnh chế độ luyện tập vừa phải, hợp lý. Nguyên nhân chính do cà chua chứa 9-oxo-ODA, là hợp chất giúp giảm lipid trong máu, kiềm chế việc hình thành mỡ bụng.

Trái việt quất

Ngoài lượng vitamin dồi dào, theo nghiên cứu từ trường Đại học Michigan (Mỹ), quả việt quất chứa anthocyanins – chất giúp tăng chuyển hóa mỡ bụng. Bởi vậy, mỗi ngày nạp chừng 2% calo bột quả việt quất sẽ giúp người dùng giảm mỡ bụng trông thấy trong vòng 3 tháng.

Dầu dừa

Nhiều người tưởng lầm dầu dừa rất béo, khiến đẩy nhanh quá trình tăng cân. Trên thực tế, dầu dừa chứa các axit béo bão hòa. Chất béo này có thể hấp thụ trực tiếp vào tế bào. Tại đây, nó được đốt cháy như năng lượng và các chất béo dư thừa. Bạn có thể thêm dầu dừa vào chế độ ăn hàng ngày, giúp cân bằng lượng đường trong máu, có lợi trong quá trình giảm cân.

Quả óc chó, hạt hạnh nhân

Theo kết quả nghiên cứu, dùng 30 gram quả óc chó mỗi ngày giúp giảm mỡ bụng hiệu quả so với dùng dầu oliu hay ăn kiêng hoàn toàn. Nguyên nhân do những loại hạt này chứa chất béo đơn, giúp người dùng có cảm giác no lâu, giảm cơn đói hiệu quả.

Trái bơ

Bơ là một trong những loại quả được phụ nữ ưa thích vì tốt cho vòng eo. Nhờ lượng chất béo không bão hòa ở dạng đơn thể cao, bơ tốt cho quá trình tiêu hóa, giảm các cholesterol có hại, thúc đẩy các hormone đốt cháy lượng chất béo trong cơ thể. Khi thưởng thức bơ, bạn có thể ăn nguyên chất, hoặc cho rất ít đường hay sữa, tạo hiệu quả cao giảm mỡ bụng.

Huy Hoàng

Theo SH, W