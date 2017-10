Hoa tươi giá tiền triệu vẫn hút người mua dịp 20/10

Dịp lễ 20/10 có rất nhiều loại quà tặng khác nhau dành tặng cho một nửa của thế giới, nhưng hoa tươi vẫn luôn là mặt hàng được ưa thích nhất trong thị trường quà tặng những ngày này.

Theo khảo sát của PV, tại các tuyến phố chuyên về hoa như: Tô Hiệu – Cầu Giấy, Kim Liên, Trần Phú – Hà Đông,... những cửa hàng bán hoa tại đây luôn tấp nập khách ra vào.

Có rất nhiều loại hoa với cách cắt tỉa, trang trí khác nhau rất đẹp mắt

Bên cạnh những bó hoa với mức giá phổ biến từ 300.000 – 600.000đ, năm nay nhiều cửa hàng đầu tư cắm các lẵng hoa lớn, sang trọng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Những bó hoa này thường có giá giao động từ 1.000.000 – 3.000.000đ, thậm chí có lẵng lên tới chục triệu đồng tùy vào đơn đặt hàng của khách.

Cô Thanh Tâm, chủ một cửa hàng hoa ở Tô Hiệu cho biết: “Đa số những lẵng hoa đắt tiền đều do khách đặt trước rồi bọn cô mới làm. Nhưng năm nay, số lượng khách đặt các lẵng to nhiều hơn hẳn so với mọi năm nên cửa hàng đã chủ động cắm thêm những lẵng khoảng 1.000.000đ – 1.500.000đ và bán rất chạy”.

Giá hoa năm nay dù tăng giá song vẫn thu hút khá đông người mua

Các loại hoa được bán trong dịp 20/10 khá đa dạng, nhưng chủ yếu vẫn là hoa hồng, hoa lan, hoa ly,... Vào những ngày lễ, giá thành của các loại hoa này tăng đáng kể so với ngày thường. Giá hoa hồng từ 15.000đ – 30.000đ/bông tùy từng loại hồng khác nhau (tăng khoảng 10.000đ/bông); hoa ly từ 20.000đ – 40.000đ/cành (tăng khoảng 15.000đ/cành)... Đặc biệt những loại hoa nhập từ Đà Lạt giá sẽ tăng cao hơn nhiều so với hoa nhập từ Mê Linh, Tây Tựu...

Liên hệ với chị Đan, một chủ vườn hoa ở Tây Tựu, được biết hiện nay giá hoa hồng từ vườn Tây Tựu bán buôn ra các chợ là 60.000đ/ 50 bông. Mức giá này chênh lệch khá nhiều so với giá thị trường. Tuy nhiên, chị Đan cũng cho biết thêm: “Hoa hồng ở Tây Tựu hay Mê Linh bông thường nhỏ, màu không tươi bằng hồng nhập, hồng Đà Lạt. Những loại hồng đó chất lượng, hình thức đẹp hơn hẳn so với hồng ở đây, nên những ngày này họ bán giá đó là hoàn toàn hợp lý”.

Lẵng hoa này có giá 2.200.000đ

Các cửa hàng hoa luôn là tâm điểm thu hút mọi người vào những ngày này bởi sự rực rỡ của những bông hoa và tập nập người mua kẻ bán. Hoa tươi năm nay được cắm, tỉa, bọc, gói rất đẹp mắt, nhất là những lẵng hoa tiền triệu. Không chỉ lựa chọn những bông hoa đẹp nhất, tươi nhất mà còn phải cắm và trang trí rất tỉ mỉ, giấy gói cũng phải chọn loại tốt, phù hợp với tường loại hoa.

“20/10 năm nay hoa đắt hơn một chút so với năm ngoái, nhưng chú vẫn quyết đầu tư mua tặng cô nhà và con gái một bó thật đẹp. Một năm có một, hai ngày lễ thôi cứ mua để động viên tình thần cho các chị em”, chú Đặng Thế Nam (Trần Thái Tông - Cầu Giấy), vui vẻ chia sẻ.

Một số hình ảnh về không khí mua bán trong dịp lễ 20/10:

Cửa hàng hoa những ngày này luôn là địa điểm thu hút khách

Hồng nhập bán với giá 30.000đ/bông

Người bán hàng phải lựa chọn những bông hoa ưu tú nhất để cắm

Các gánh hàng rong bán khá rẻ, mỗi hồng ta chỉ có giá 2.500đ/bông

Nhiều khách hàng nữa tỏ ra thích thú với những bó rực rỡ, đẹp mắt

Một bó hồng ngoại được cắm tỉa rất đẹp mắt được bày bán trong dịp lễ 20/10

Thanh Thúy