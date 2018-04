Giải pháp mới cho phụ nữ Việt gặp vấn đề són tiểu

Theo khảo sát thực tế, đa số phụ nữ mắc són tiểu vẫn âm thầm chịu những bất tiện do vấn đề này gây ra, phần vì xấu hổ, ngại ngùng không muốn đi khám, phần vì quan niệm đây là “bệnh” của tuổi già. Để khắc phục tình trạng này, phụ nữ Việt đang sử dụng các sản phẩm thấm hút truyền thống như khăn giấy, băng vệ sinh nhưng vẫn chưa hài lòng về tốc độ thấm hút và tính năng khử mùi nước tiểu của các sản phẩm này.

Trong khi đó, phụ nữ ở nhiều nước trên thế giới đã sử dụng băng thấm tiểu từ nhiều năm qua để giữ vệ sinh và xóa tan những bất tiện của són tiểu mang đến. Băng thấm tiểu được thiết kế chuyên dụng để thấm hút nước tiểu nên sẽ đảm bảo độ thấm hút và khử mùi nước tiểu hiệu quả.

Mới đây, Diana Unicharm – thành viên nhà sản xuất số 1 Nhật Bản chuyên về sản phẩm chăm sóc vệ sinh cá nhân - đã mang tới giải pháp mới cho phụ nữ Việt mắc són tiểu với sản phẩm băng thấm tiểu Caryn Ufree nhập khẩu từ Nhật Bản cùng thông điệp “Són tiểu chỉ là chuyện nhỏ! Để phụ nữ vô tư tận hưởng cuộc sống”.

Băng thấm tiểu Caryn Ufree nhập khẩu từ Nhật Bản

Vì là sản phẩm chuyên dụng để thấm nước tiểu, băng thấm tiểu Caryn Ufree được thiết kế và cấu tạo khác biệt so với băng vệ sinh thông thường (chuyên dùng để thấm kinh nguyệt) đảm bảo tốc độ thấm hút nhanh, khử mùi nước tiểu mang lại cảm giác khô thoáng và thoải mái cho người sử dụng.

Đặc biệt với lõi thấm siêu tốc 1s có khả năng thấm nhanh gấp 3 lần băng vệ sinh hàng ngày (Kết quả thử nghiệm của Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Việt Nam) kết hợp cùng Công nghệ khử mùi nước tiểu 24h với cơ chế ngậm mùi của hạt polyme giúp ngăn mùi hiệu quả suốt ngày dài giúp phụ nữ luôn cảm thấy tự tin.

Băng thấm tiểu Caryn Ufree giúp thấm hút và khử mùi nước tiểu hiệu quả

* Nhờ hạt polyme và hợp chất cyclodextrins có hiệu quả khử mùi với Amoniac. (Với loại 15cc, 50cc)

** Theo kết quả kiểm nghiệm của cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 12/2017, trong cùng 1 môi trường kiểm nghiệm với cùng 1 loại chất lỏng mô phỏng, băng thấm tiểu thấm được 2ml chất lỏng trong 1s trong khi BVS hằng ngày thông thường chỉ thấm được 0,6ml.

Với băng thấm tiểu Caryn Ufree, chị em phụ nữ có thể thoải mái tận hưởng từng phút giây cuộc sống. Sản phẩm hiện có 3 loại phù hợp cho các mức độ són tiểu khác nhau từ nhẹ, vừa tới nặng và được phân phối tại các hiệu thuốc, cửa hàng tạp hóa siêu thị và hệ thống các cửa hàng tiện lợi từ tháng 3 năm 2018. Hiện sản phẩm đang có giá dùng thử rất phù hợp chỉ 17.000 đồng cho gói 8 miếng.

