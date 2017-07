Đừng để sa vòng lao lý vì hùa theo đám đông nghi oan cho người lạ "bắt cóc trẻ em"

Người lớn lo lắng về sự an toàn của con em mình là điều đương nhiên và dễ hiểu, nhất là trong hoàn cảnh đã xảy ra một vài vụ việc liên quan. Tuy nhiên không thể vì thế mà hành xử theo kiểu vô luật pháp, bởi những hành động bột phát cũng sẽ khiến chính những người tham gia bị xử lý nghiêm.

Cứ thấy nghi ngờ là “đánh phủ đầu”

Ở thôn Lệ Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội, gia đình chị Lê Thị Bảy (SN 1977) được xếp vào dạng có hoàn cảnh rất khó khăn. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình đông anh em, chị Lê Thị Bảy ít được học hành và khi lấy chồng, cái đói, cái nghèo vẫn cứ bám theo. Để có tiền trang trải cuộc sống, lo cho gia đình, chị phải bươn chải kiếm sống bằng công việc đi bán tăm cho Hợp tác xã tình thương của huyện Mỹ Đức. Chị Bảy không hề nghĩ rằng, việc bán tăm từ thiện lại là cơn cớ để người khác nghi ngờ mình là kẻ ‘bắt cóc trẻ em”.

Trưa 22-7, chị Lê Thị Bảy và bà Nguyễn Thị Phúc (SN 1965, ở xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, Hà Nội), đều là thành viên của Hợp tác xã tình thương huyện Mỹ Đức, đến thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, bán tăm bông để gây quỹ tình thương. Khi đi qua nhà anh Đinh Văn Trung (SN 1992, ở thôn Thái Phù, xã Mai Đình), hai chị có hỏi cháu Đinh Huy Anh (SN 2012, ở thôn Thái Phù, xã Mai Đình), con trai của anh Phúc “bố mẹ có nhà không?” để mời mua tăm. Trong lúc chị Bảy và bà Phúc hỏi han cháu Huy Anh, bà nội của cháu là Nguyễn Thị Tốt (SN 1974) chạy đến mắng chửi, đuổi chị Bảy và bà Phúc ra khỏi nhà.

Không chỉ thế, nghi ngờ hai người phụ nữ lấy cớ bán tăm để bắt cóc trẻ em, bà Tốt đã hô hoán người dân. Nghe thấy tiếng tri hô của bà Tốt, một số người dân thôn Thái Phù, xã Mai Đình dù chưa hiểu “đầu cua tai nheo” ra sao, đã lao vào đuổi đánh hai người phụ nữ xấu số.

Quá hoảng sợ, cả bà Phúc và chị Bảy vừa chạy vừa kêu la đánh nhầm người nhưng dường như trong cơn kích động, những người này vẫn đuổi đánh hai nạn nhân đến trọng thương.

Rất may, án mạng đã không xảy ra khi có sự can thiệp của lực lượng chức năng và CAH Sóc Sơn. Cùng với việc đưa hai người phụ nữ này đi cấp cứu, CAH Sóc Sơn cũng làm rõ không có việc bà Phúc và chị Bảy định bắt cóc trẻ em.

Dù không bị đánh đến chết đi sống lại song “đau” không kém hai nạn nhân trên là anh Trịnh Mạnh Hải (37 tuổi, quê Thái Nguyên), Giám đốc kinh doanh của một công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi. Chiều tối 20-7, anh Hải cùng lái xe là Lê Văn Nam (29 tuổi, ở Hà Nội) đi trên chiếc Fortuner về xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, Hải Dương. Khi đi qua cửa hàng đồ gỗ của gia đình anh Phạm Đắc Bắc (33 tuổi, ở thôn Đồng Hởi, xã Hồng Lạc), anh Hải vào hỏi mua hàng hóa.

Tiếp chuyện hai người khách trên là chị Quyên-vợ anh Bắc. Trong khi nói chuyện, chị Quyên cảm thấy đau đầu, sa sẩm mặt mày. Nghĩ rằng mình bị hai vị khách này thôi miên, chị Quyên đã vội vàng chạy ra ngoài hô hoán có người “đánh” thuốc mê, bắt cóc trẻ em. Nghe thấy tiếng tri hô của chị Quyên, người dân ở xung quanh đó nhanh chóng chạy ra bao vây lấy hai vị khách và chiếc xe ô tô.

Và dù bất chấp những lời thanh minh của anh Hải và lái xe, người dân ở thôn Đồng Hởi vẫn kéo đến, lao vào bắt giữ. Trong đám đông người dân này, có không ít đối tượng đã kích động và cùng người khác đập phá chiếc xe của vị giám đốc trên. Chưa hết, đỉnh điểm của sự cuồng nộ mê muội này là họ đã châm lửa đốt chiếc xe. Khi lực lượng công an đến hiện trường cũng là lúc chiếc xe với trị giá cả tỷ bạc đã cháy chỉ còn trơ khung sắt.

Chiếc xe ô tô trị giá cả tỷ bạc của anh Hải bị người dân đập phá, châm lửa đốt chỉ còn trơ khung sắt

Tâm lý đám đông và sở thích câu “like”

Trở lại vụ việc tại Sóc Sơn, chỉ huy CAH Sóc Sơn cho biết: Đến thời điểm hiện tại đơn vị đang sàng lọc và xác định được những đối tượng trực tiếp hành hung bà Phúc và chị Bảy tại xã Mai Đình. Dù trên địa bàn từ trước đến nay chưa từng xảy ra vụ việc bắt cóc trẻ em nào nhưng tâm lý sợ hãi tình trạng này có lẽ đang lan truyền trong không chỉ người dân ở xã Mai Đình mà còn ở nhiều nơi khác nhau.

“Đây là những hành động vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Chỉ vì những nghi ngờ cảm tính, họ sẵn sàng kéo nhau đánh đập không thương tiếc người khác, bất luận sự việc chưa rõ ràng. Tâm lý lo sợ và thiếu hiểu biết pháp luật của không ít người dân đã khiến cho sự việc trở lên căng thẳng, nguy hiểm cho bị hại. Những hành vi côn đồ này cần phải bị xử lý nghiêm”, chỉ huy CAH Sóc Sơn khẳng định.

Phân tích sâu động cơ, nguyên nhân dẫn đến hành động bất chấp pháp luật của đám đông người dân trong hai vụ việc trên, chỉ huy Phòng CSHS CATP Hà Nội đánh giá: Vừa qua trên địa bàn cả nước đã xảy ra một số vụ trẻ em bị bắt cóc, bị mất tích. Có vụ án sau khi trẻ em bị mất tích đã bị hung thủ giết hại như ở Quảng Bình vào giữa tháng 6 vừa qua đã khiến người dân căm phẫn tột độ với những đối tượng bắt cóc, giết hại trẻ em.

Chưa hết, hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ, độ “phủ sóng” rộng khắp của mạng xã hội, tất cả những thông tin đều được chuyển tải nhanh chóng đến mọi người dân. Trong những thông tin này có thông tin đúng, có cái sai hoặc nguy hiểm hơn được một số đối tượng cơ hội cố tình nói quá lên, bẻ cong sự thật để “câu like”, phục vụ cho lợi ích cá nhân hay mưu đồ nào đó gây mất ANTT xã hội. Tất cả những tác động này đã khiến cho nhiều người hành động một cách bản năng, thiếu suy nghĩ và vi phạm nghiêm trọng pháp luật.

Phòng CSHS cũng đề nghị người dân khi phát hiện những dấu hiệu nghi ngờ về việc bắt cóc hay xâm hại trẻ em, cần bình tĩnh, kịp thời thông báo cho cơ quan công an để xác minh, điều tra làm rõ. Tuyệt đối không được đánh đập, hành hung, phá hủy tài sản của nghi can để đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như những người có liên quan.

Tất cả mọi hành động dù là bảo vệ cho tài sản, tính mạng của con em mình… đều phải được thực hiện trong khuôn khổ của pháp luật. Những thông tin người dân chia sẻ trên mạng xã hội phải tỉnh táo, trách nhiệm, tránh gây hoang mang, kích động gây mất ANTT. Mọi hành động “mượn cớ” để hành hung người khác đều phải bị xử lý nghiêm.

