Đã có thuốc Đông y thế hệ 2 điều trị bệnh gan hiệu quả

Hội nghị năm nay ghi nhận nhiều Báo cáo khoa học có giá trị; trong đó có Nghiên cứu lâm sàng được Bộ Y tế phê duyệt và nghiệm thu, đánh giá hiệu quả điều trị một số bệnh gan của thuốc Tonka so với Sylimarin. Điều đáng nói ở đây, Tonka là bài thuốc đông y giá trị của Việt Nam được sản xuất tại nhà máy hiện đại của công ty Dược phẩm Nhất Nhất, còn Sylimarin là thuốc Tân dược được sử dụng rộng rãi khắp thế giới trong điều trị bệnh gan.

Với tư cách đại diện cho Dược phẩm Nhất Nhất tại Hội nghị, DS. Trần Thái Hoàng- GĐĐH cty TNHH Nhất Nhất cho biết: “TONKA, với sứ mệnh trở thành thuốc chủ đạo trong điều trị bệnh gan, chính là niềm tự hào của Nhất Nhất. Chúng tôi cam kết mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm Thuốc an toàn lành tính, hiệu quả vượt trội trong điều trị”.

Nghiên cứu khoa học này được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu của Viện Quân Y 103 do PGS.TS. Trần Việt Tú làm chủ nhiệm và được báo cáo tại Hội nghị bởi TS.BS Dương Quang Huy.

TS.BS Dương Quang Huy trình bày báo cáo tại hội nghị

Theo TS. BS Dương Quang Huy: “Nghiên cứu được thực hiện trong vòng 1 tháng, trên 202 bệnh nhân có tổn thương gan (thể hiện tăng enzyme ALT ≥ 1,5 lần ULN) do các nguyên nhân khác nhau (rượu, virus B/C, thuốc, hoá chất, rối loạn chuyển hóa, gan nhiễm mỡ, nhiễm độc TNT) để đánh giá hiệu quả cải thiện các triệu chứng bệnh gan và hạ enzyme của Tonka và Sylimarin”.

Kết luận của Nghiên cứu cho thấy: Hiệu quả điều trị các bệnh gan thường gặp như bệnh gan do rượu, gan nhiễm mỡ, bệnh gan do thuốc, viêm gan B hoặc C (chưa có chỉ định điều trị đặc hiệu kháng virus) của thuốc TONKA tương đương với Silymarin xét trên các marker enzymes gan chính như ALT, AST, GGT trên quần thể nghiên cứu chung gồm các bệnh nhân có enzymes tăng mức nhẹ và trung bình; Các phân tích phụ thêm trên nhóm bệnh nhân có ALT ban đầu > 100 U/L cho thấy tác dụng hạ enzyme gan ALT của thuốc TONKA vượt trội có ý nghĩa thống kê và lâm sàng so sánh với Silymarin. Kết quả của phân tích phụ thêm này giúp định hướng cho việc nghiên cứu tác dụng của thuốc TONKA trên một quần thể lớn hơn bệnh nhân với mức tăng enzyme gan cao hơn (bệnh trung bình và nặng) trong tương lai.

Đây là lần đầu tiên 1 nghiên cứu khoa học được Bộ Y tế phê duyệt và nghiệm thu về hiệu quả của thuốc Đông y được thực hiện, vì vậy đã nhận được sự quan tâm đánh giá cao của giới chuyên môn.

Báo cáo thu hút được sự chú ý của các chuyên gia hàng đầu trong ngành

Tham dự hội nghị này, PGS.TS Nguyễn Thị Bạch Tuyết cho biết: Do chưa có các nghiên cứu lâm sàng khoa học đánh giá hiệu quả, nên hiện nay giới chuyên môn cho rằng thuốc Đông y chỉ có tác dụng hỗ trợ điều trị và dùng cho bệnh nhẹ. Tôi tin việc thuốc TONKA được chứng minh hiệu quả tương đương Silymarin sẽ dần làm thay đổi cách nhìn của giới chuyên môn đối với thuốc Đông y: coi thuốc TONKA là thuốc điều trị chủ đạo và dùng cho bệnh nặng.

Đó là một thành tựu của Đông dược Việt Nam, giúp người Việt có thể sử dụng những sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, lành tính và có hiệu quả tốt trong điều trị bệnh, thậm chí là bệnh nặng. Hơn nữa hiệu quả ấy còn được chứng minh trên cơ sở khoa học; điều này xưa nay rất hiếm ở một sản phẩm Đông Y”.