Đội mưa, háo hức khai Hội Báo xuân Đinh Dậu

Ông Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ.

Đây là hoạt động thiết thực do Hội Nhà báo Nghệ An phối hợp với Sở Thông tin & Truyền thông tổ chức, với sự tham gia của các cơ quan báo chí trong tỉnh, các văn phòng đại diện, thường trú báo Trung ương tại Nghệ An.

Hội báo xuân năm nay có sự hiện diện của 300 hội viên nhà báo và hơn 500 phóng viên của 9 cơ quan báo chí Nghệ An và 43 cơ quan báo chí Trung ương, báo ngành thường trú và đại diện tại Nghệ An.

Hội Báo xuân Đinh Dậu 2017 có 12 gian trưng bày với hơn 100 đầu báo 1.000 ấn phẩm của các cơ quan báo chí như: Báo Khuyến học và Dân trí, Báo Nghệ An, Đài PT-TH Nghệ An, Báo Công an Nghệ An, Tạp chí Sông Lam, Tạp chí Văn hóa, Phòng quản lý báo chí xuất bản (Sở TTTT)….

Các gian trưng bày là toàn cảnh báo chí với nhiều ấn phẩm có hình thức đẹp, nội dung phong phú, nhất là các ấn phẩm đặc biệt chào Xuân mới Đinh Dậu 2017.

Ông Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An nhấn mạnh: “Trong thành tích chung của Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà, có sự kết tinh bền bỉ, liên tục của hơn 300 hội viên nhà báo và hơn 500 phóng viên của 9 cơ quan Báo chí Nghệ An và 43 cơ quan Báo chí Trung ương, báo ngành thường trú và đại diện tại Nghệ An.

Hội báo Xuân Đinh Dậu 2017 diễn ra từ 21/1 đến 6/2/2017 tại Trung tâm văn hóa huyện Tân Kỳ. Đây là dịp để các cơ quan báo chí, các phóng viên nhà báo gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi nghiệp vụ và đưa các ấn phẩm của mình đến gần hơn với công chúng, góp phần tạo động lực mới cho sự phát triển của báo chí tỉnh nhà trong sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Kết thúc Hội báo Xuân, các ấn phẩm báo chí sẽ được bàn giao cho Trung tâm văn hóa huyện Tân Kỳ quản lý, mở cửa phục vụ nhân dân đến hết ngày 6/2/2017.

Đánh trống khai hội.

Lễ cắt băng khai mạc.

Mặc dù trời mưa nhưng có rất đông người đến tham dự.

​Báo Khuyến họ và Dân Trí được bạn đọc mến mộ.

Trao quà cho các hộ nghèo dịp Tết Đinh Dậu.

Nguyễn Tú