PNJ khai trương trung tâm kim hoàn Lý Thường Kiệt

Với 218 cửa hàng có mặt ở gần 50 tỉnh thành, PNJ là doanh nghiệp kim hoàn Việt Nam có hệ thống phân phối rộng khắp và lớn nhất cả nước.

Tọa lạc tại vị trí trung tâm quận Tân Bình, TTKH PNJ Lý Thường Kiệt được thiết kế với không gian rộng rãi, hiện đại, kinh doanh đa dạng các mặt hàng trang sức vàng, kim cương đá quý, vàng miếng cùng đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, hứa hẹn sẽ là điểm mua sắm đáng tin cây, đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách hàng tại khu vực này.

Nhân dịp khai trương TTKH PNJ Lý Thường Kiệt, PNJ triển khai chương trình khuyến mãi hấp dẫn: từ 28/12/2016 đến hết ngày 10/01/2017, PNJ ưu đãi lên đến 10% các sản phẩm trang sức vàng, kim cương đá quý, dành tặng khách hàng những phần quà hấp dẫn như Áo mưa PNJ, Mũ bảo hiểm…

Tiếp tục duy trì kế hoạch mở rộng mạng lưới trên toàn hệ thống, trong tháng 12 năm 2016, PNJ khai trương hàng loạt cửa hàng trên khắp cả nước: PNJ Co.op Thốt Nốt – Cần Thơ (09/12), PNJ tại Aeon Bình Dương (15/12), PNJ Thanh Hóa (19/12), PNJ Vincom Long Thành (20/12), PNJ Nguyễn An Ninh (29/12), PNJ Vincom Bắc Từ Liêm (24/12), PNJ Kiên Giang (30/12). Hầu hết các cửa hàng PNJ mới khai trương đều tọa lạc ngay vị trí trung tâm, đắc địa và có doanh thu đạt sớm hơn kỳ vọng. Tiếp tục đà tăng trưởng doanh thu trang sức vàng, kết quả kinh doanh 11 tháng năm 2016 của PNJ ghi nhận những con số ấn tượng: tổng doanh thu 11 tháng năm 2016 đạt 7.682 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2015. Riêng doanh thu trang sức bán lẻ tăng 28% so với cùng kỳ. Kết quả này đưa mức lợi nhuận gộp lên 1.247 tỷ đồng, tăng 24% so với 2015. Lợi nhuận trước thuế đạt 561 tỷ đồng, tăng 132% so với cũng kỳ, vượt 22% kế hoạch năm 2016.

Không chỉ ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh, PNJ còn khẳng định được vị thế dẫn đầu qua nhiều thành tựu hay giải thưởng uy tín. Mới đây nhất, thương hiệu PNJ lần thứ 4 liên tiếp được vinh danh là Thương hiệu Quốc gia do Bộ Công Thương công bố từ 2010 - 2016. Cũng trong tháng 11, PNJ được xếp hạng Top 10 trong 100 Doanh nghiệp Phát triển bền vững Việt Nam 2016. Cùng với đó là các giải thưởng uy tín khác của PNJ như: Top 100 môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam; Top 100 Thương Hiệu Mạnh Việt Nam; Danh hiệu Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 19 năm liên tiếp; Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam; Top 50 Thương hiệu có giá trị nhất Việt Nam.

Tẩn Huỳnh