Phối hợp bảo vệ an ninh, an toàn Hệ thống khí Hàm Rồng - Thái Bình

Tham dự Hội nghị, về phía Công an tỉnh Thái Bình có Đại tá Phạm Đình Tâm – Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình chủ trì hội nghị và Đại diện Cục An ninh Kinh tế Tổng hợp – Bộ Công an; Các cán bộ, chiến sĩ đại điện các phòng, ban Công an tỉnh Thái Bình. Về phía PV GAS có đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Phó Tổng Giám đốc PV GAS đồng chủ trì hội nghị và các đại diện Ban Thanh tra; Ban An toàn – Sức khỏe – Môi trường của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên PV GAS.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo sơ kết một năm tình hình thực hiện quy chế phối hợp, các thuận lợi và khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai quy chế cũng như phương hướng trong thời gian tới.

Năm 2017 với những kết quả tốt lành

Hệ thống khí Hàm Rồng - Thái Bình là công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, trải dài 24,6 km từ giàn khai thác trên biển đến Trung tâm Phân phối khí Tiền Hải, có nhiệm vụ cung cấp 560.000 m3 khí/ngày đêm (tương đương 200 triệu m3 khí/năm), có chức năng xử lý và cung cấp khí thiên nhiên đến các hộ tiêu thụ thông qua kênh phân phối khí thấp áp và CNG.

Trong năm qua, Hệ thống khí Hàm Rồng – Thái Bình duy trì vận hành an toàn, hiệu quả và ổn định, hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản lượng khí được giao. Sản lượng khí cấp đạt 144 triệu Sm3, tương đương 120% kế hoạch; lưu lượng khí tiêu thụ trung bình ngày là 15,73 MMscfd (445.445 Ksm3), trong đó lượng khí cấp cho các hộ công nghiệp là 5,03 MMscfd (142.5 Ksm3); Lượng khí cấp cho CNG là 10,7 MMscfd (302.9 Ksm3). Hiện tại hệ thống đang cung cấp cho 18 hộ tiêu thụ khí thấp áp và 3 đơn vị phân phối CNG; tổng sản lượng condensate đạt 5105 m3, trung bình 12 m3/ngày (tương đương 9 tấn/ngày), toàn bộ condensate Thái Bình được bán cho PVOIL, đáp ứng tất cả các chỉ tiêu về chất lượng theo quy định;…

Với vai trò quan trọng của hệ thống khí, công tác phòng ngừa nguy cơ mất an ninh - an toàn (ANAT), phòng chống cháy nổ cũng như phá hoại của các đối tượng trên công trình khí Thái Bình đã được PV GAS và Công an tỉnh Thái Bình đặc biệt quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ, toàn diện trên tất cả các mặt. Từ đó, tạo sự kết hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban của Công an tỉnh Thái Bình và PV GAS, cụ thể là Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ (KĐN) trong việc thực hiện Quy chế phối hợp. đảm bảo an ninh trật tự, an toàn các công trình khí tại Thái Bình, tạo điều kiện để Hệ thống khí Hàm Rồng - Thái Bình hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của cả nước nói chung và của tỉnh Thái Bình nói riêng.

Thực hiện phối hợp tuyên truyền hiệu quả

Trong thời gian triển khai Quy chế phối hợp, các đơn vị liên quan thuộc Công an tỉnh Thái Bình, các Ban chuyên môn có liên quan thuộc PV GAS, KĐN, Công ty CP Phân phối Khí Thấp áp Việt Nam và các đơn vị chức năng các cấp đã chủ động động phối hợp chặt chẽ chỉ đạo, triển khai các kế hoạch, phương án bảo vệ ANAT công trình khí, xây dựng phương án PCCC cho Hệ thống khí Hàm Rồng Thái Bình.

Các bên đều quán triệt tinh thần nội dung Quy chế phối hợp, chủ động tổ chức triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách, Pháp luật của nhà nước và các văn bản của cơ quan chức năng về nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, An ninh kinh tế, Trật tự an toàn xã hội, an toàn Dầu khí. Hai đơn vị thường xuyên thông báo tình hình và những văn bản pháp luật có liên quan đến công tác bảo vệ ANAT dầu khí, những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về chiến lược phát triển kinh tế; Thực hiện tổng kết báo cáo hàng năm để đánh giá tình hình, kết quả phối hợp, qua đó chỉ ra những biến động, khó khăn, hạn chế cụ thể để kịp thời điều chỉnh bổ sung Kế hoạch, Phương án phù hợp với điều kiện thực tế của hai đơn vị cũng như tình hình ANTT diễn ra trên địa bàn.

Năm 2017, Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền tập trung 02 đợt truyền thông bảo vệ an ninh, an toàn đường ống dẫn khí tới nhân dân tại xã Đông Cơ và xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Đợt truyền thông khác được tổ chức tại trụ sở Đồn Biên phòng Cửa Lân (thuộc BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình) thực hiện truyền thông bảo vệ ANAT dầu khí biển tới người dân địa phương (ngư dân đánh bắt hải sản), cung cấp thông tin về các quy định về ANAT dầu khí, tránh các rủi ro như neo tàu móc vào đường ống dẫn khí làm hư hỏng đường ống, ...

Ngày 28/09/2017, tại Trung tâm Phân phối Khí Tiền Hải, KĐN cũng phối hợp thực hiện truyền thông bảo vệ ANAT tuyến ống dẫn khí tới các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến công trình khí trên địa bàn. Ngoài ra, Công ty KĐN phối hợp với địa phương thường xuyên thực hiện truyền thông thông qua đài truyền thanh tại các xã Đông Cơ, Đông Minh, Nam Thịnh.

Phối hợp bảo vệ an ninh an toàn

Với Công tác bảo vệ an ninh trật tự trên công trình khí, Công an tỉnh Thái Bình, các Ban chuyên môn có liên quan thuộc PV GAS, KĐN và các đơn vị chức năng các cấp đã chủ động phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, triển khai công tác bảo vệ chặt chẽ và hiệu quả. Trong năm 2017, không xảy ra vụ việc mất ANAT nào trên toàn bộ công trình khí Hàm Rồng Thái Bình.

Các bên đã phối hợp bảo vệ ANAT Hệ thống khí Hàm Rồng Thái Bình vào các ngày Lễ, Tết trong năm, có hàng chục lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia trong và ngoài giờ làm việc. PV GAS đã liên hệ thường xuyên để nắm thông tin, tình hình có liên quan đến ANAT công trình khí. KĐN cũng phối hợp với Công ty Cổ phần Dịch vụ bảo vệ an ninh Dầu khí Việt Nam (PVS) để bảo vệ các mục tiêu trên các Trạm khí và Tuyến ống tại Thái Bình, đảm bảo an ninh trật tự cho các mục tiêu bảo vệ.

Công tác huấn luyện đào tạo PCCC được đặt lên hàng đầu. Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh đã tập huấn công tác PCCC cho CBCNV PV GAS được 02 lớp với 41 người tham gia học tập. Công ty KĐN cũng phối hợp tổ chức diễn tập Phương án ứng cứu sự cố rò rỉ khí, tràn condensate, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại GDC Tiền Hải vào tháng 11/2017. Phòng cảnh sát PCCC&CNCH định kỳ kiểm tra an toàn PCCC tại Hệ thống khí Hàm Rồng Thái Bình để chủ động phòng ngừa sự cố cháy nổ, đảm bảo an toàn trong lao động.

Với công tác Phối hợp quản lý Nhà nước về ANTT, Quản lý môi trường, các bên cũng thực hiện nghiêm túc và thường xuyên. Ngày 31/05/2017, Công an huyện Tiền Hải thực hiện kiểm tra điều kiện về an ninh, trật tự tại Trung tâm Phân phối khí Tiền Hải. Công an huyện Tiền Hải đã cấp Giấy chứng nhận số 185/GCN ngày 01/06/2017, chứng nhận Trung tâm Phân phối khí Tiền Hải có đủ điều kiện về an ninh, trật tự. Ngày 13/11/2017, Phòng Cảnh sát Môi trường đã tiến hành điều tra, nắm bắt tình hình chấp hành luật bảo vệ môi trường đối với Bộ phận Hàm Rồng Thái Bình - Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ và cũng xác nhận đạt tiêu chuẩn cho cơ sở. Trong năm, KĐN cũng phối hợp chặt chẽ với các bên hoàn thành 100% kế hoạch BDSC định kỳ đã được phê duyệt và tối thiểu 97% công việc đột xuất đúng hạn.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Phạm Đình Tâm và đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đã đánh giá cao kết quả đạt được sau hai năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị (kể từ khi ký kết quy chế phối hợp ngày 5/6/2015) và chỉ đạo các đơn vị tiếp tục duy trì và phát huy các kết quả đã đạt được.

Tại Hội nghị, PV GAS và Công an tỉnh Thái Bình đã trao tặng 13 giấy khen các tập thể và cá nhân đã có nhiều đóng góp cho công tác phối hợp giữa 2 bên.

Theo Tiền Phong