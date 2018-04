Đặt mục tiêu 2.000 tỷ đồng cho doanh thu 2018, Phát Đạt có đang tham vọng?

Lời hồi đáp 2017 - một năm ngoài mong đợi

Theo báo cáo trong ĐHĐCĐ 2018 của Phát Đạt, mặc dù doanh thu thuần giảm 11% nhưng lợi nhuận trước thuế của công ty này đạt 551 tỷ đồng, tăng đến 81% so với năm 2016. Mức tăng trưởng mạnh cho thấy những kết quả tích cực của một năm kinh tế bền vững, báo hiệu năm 2018 có nhiều triển vọng khởi sắc.

Nhìn sang sàn chứng khoán, 2017 cũng là năm HoSE chứng kiến màn tăng giá ngoạn mục của cổ phiếu Phát Đạt (PDR). So với mức giá 13.000 đồng/cp hồi đầu năm 2017, giá PDR kết thúc phiên 29/12/2017 ghi nhận ở mức 35.700 đồng/cp, tức tăng gần gấp 3 lần. Con số ấn tượng này đã góp phần “chiều lòng” các cổ đông đầu tư vào PDR trong hàng ngàn công ty niêm yết.

Bên cạnh những màn thắng lớn trên thị trường tài chính – chứng khoán, vận may tiếp tục đến với ông lớn Phát Đạt trong năm qua ở lĩnh vực quảng bá thương hiệu. The EverRich Infinity giành Winner cho Best High End Condo Development (Dự án căn hộ cao cấp xuất sắc nhất) tại Vietnam Property Awards 2017, góp phần cùng dự án căn hộ cao cấp Millennium đưa Phát Đạt vào thẳng Top 10 Nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam tại giải thưởng danh giá BCI Asia Awards.

Chưa dừng lại ở đó, The EverRich Infinity tiếp tục vượt qua hàng ngàn dự án cao cấp trên cả nước để được vinh danh “Không gian sống chuẩn mực” ngay trước thềm Đại hội đồng cổ đông tháng 3/2018.

Có thể nói, 2017 đã đem về cho Phát Đạt – The EverRich nhiều “quả ngọt”, củng cố địa vị là thương hiệu dẫn đầu trong phân khúc bất động sản cao cấp, đưa tên tuổi chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Đạt vào top 10 người giàu nhất thị trường chứng khoán.

Những tín hiệu khả quan cho năm 2018

Tiếp tục đà tăng trưởng của năm 2017, đầu năm 2018, Phát Đạt liên tục làm nóng thị trường với nhiều hiệu ứng tích cực.

Cổ phiếu “sốt” không ngừng trong quý 1 – có lúc chạm đỉnh 41.000 đồng/cp, nhận “rót” vốn ngoại khủng trong tháng 3, cùng những thương vụ M&A sôi động... Ngay từ đầu năm, Phát Đạt đã dần hé lộ kế hoạch kinh doanh 2018 với hàng loạt bước tiến dài.

Trong khi cổ đông lo ngại tính khả thi về mục tiêu doanh thu, lợi nhuận do số dự án đã sắp bán hết, chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Đạt khẳng định chắc nịch: “Mục tiêu lợi nhuận đã được cân nhắc cẩn trọng. Với nhiều dự án đã và chuẩn bị triển khai, mục tiêu này nằm trong tầm tay. Phát Đạt không bao giờ hết quỹ đất, bởi ngoài các quỹ đất hoán đổi từ các dự án BT, chúng tôi đang săn tìm nhiều quỹ đất tốt khác”.

Được biết, doanh nghiệp này đang thực hiện 3 dự án BT và theo đuổi nhiều dự án BT khác. Theo kế hoạch, năm 2018, Phát Đạt sẽ thu lợi từ dự án Bàu Cả - Quảng Ngãi, dự án Cù lao Bà Sang - quận 9; song song đó là đàm phán để chuyển nhượng một số dự án khác và có một phần doanh thu từ dự án The EverRich Infinity và The Millennium.

Nhìn lại một năm 2017 thuận buồm xuôi gió, không quá bất ngờ khi doanh nghiệp này đặt kế hoạch lãi tăng thêm 45%.

Trở lại câu hỏi lúc đầu, Phát Đạt có tham vọng hay không – có lẽ vẫn là câu hỏi khó. Chỉ có một điều chắc chắn là doanh nghiệp này luôn khát khao dẫn đầu trong mọi cuộc chơi.