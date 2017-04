Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng: “Đánh giá rất cao giá trị đóng góp của PV Power với ngành”

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng- một dấu mốc mới của PV Power

Đóng góp 12,5% sản lượng điện thương mại toàn quốc

Ngay từ ngày đầu được thành lập với mức vốn điều lệ ban đầu là 7.600 tỷ đồng với 5 đơn vị thành viên, đến năm 2012 vốn điều lệ của PV Power đã tăng lên hơn 13.000 tỷ đồng với 10 đơn vị thành viên và 14 công ty liên kết.

Cũng trong năm 2007, PV Power mới chỉ có Nhà máy điện Cà Mau 1 phát điện thương mại với tổng công suất nguồn là 750 MW, lần lượt sau đó các Nhà máy điện Cà Mau 2, Nhơn Trạch 1; Thủy điện Nậm Cắt và phong điện Phú Quý đi vào vận hành.

Từ những nhà máy này, sản lượng điện thương mại giai đoạn 2007-2012 của PV Power đã đạt gần 54. triệu kWh.

Trong đó, doanh thu giai đoạn này đạt 69.533 tỷ đồng và tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân đạt trên 20% một năm. Tiếp theo sự thành công của 5 năm lần thứ nhất, giai đoạn 2013-2017, vốn điều lệ của PV Power đã tăng lên hơn 21.700 tỷ đồng với 11 đơn vị thành viên, 11 công ty liên kết.

PV Power đã tiếp tục đầu tư và phát triển nguồn điện với nhiều nhà máy như Thủy điện Hủa Na, Thủy điện Đakđrinh... Từ các hoạt động kinh doanh hiệu quả, vận hành phát điện thương mại đúng tiến độ đã đưa tổng lợi nhuận trước thuế của PV Power từ năm 2013 đến hết quý I/2017 đạt 8.938 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, tổng giá trị các khoản nộp ngân sách nhà nước từ năm 2013 đến hết quý I/2017 đạt 5.661 tỷ đồng.

Tới thời điểm này, PV Power đã trở thành doanh nghiệp sản xuất kinh doanh điện năng hàng đầu trong nước, đứng thứ hai về công suất nguồn, đứng thứ nhất về công suất các nhà máy điện khí, hàng năm đóng góp 12,5% sản lượng điện thương mại toàn quốc, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Đặc biệt thương hiệu PV Power đã có tiếng trong khu vực và quốc tế.

PV Power đã hoàn thành xuất sắc ba mục tiêu

Đến nay, PV Power đã có 5 nhà máy điện tham gia thị trường và hoạt động đều đạt hiệu quả cao. Công tác chuẩn bị nguồn than nhập khẩu, logicstic cung cấp than cho các dự án nhà máy điện than mà PVN đang đầu tư cũng đã được quyết liệt triển khai, bước đầu đã có những kết quả nhất định làm tiền đề cho các bước tiếp theo đảm bảo cung cấp đủ và kịp thời than nhập khẩu đáp ứng yêu cầu cho các dự án theo kế hoạch đề ra.

Sau 10 năm thành lập, đến nay, gánh vác 15-20% trong tổng sản lượng điện quốc gia phát ra trong toàn quốc.

Đáng lưu ý, trong chặng đường phát triển của mình, PV Power cũng đã quan tâm tốt đến đời sống tinh thần của người lao động, luôn đảm bảo thu nhập của người lao động ở mức chung của ngành nghề/doanh nghiệp có thu nhập cao, đặc biệt đã trú trọng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Đến nay, PV Power đã thực hiện hàng vạn lượt người được đào tạo nâng cao, ngoại ngữ, quản lý cho cán bộ,…đào tạo chuyên sâu nhân lực quản lý vận hành và sửa chữa bảo dưỡng các nhà máy điện.

Trong thời gian vừa qua, PV Power cũng triển khai hàng loạt các giải pháp nhằm tinh gọn bộ máy quản lý, sắp xếp, cơ cấu lại phòng ban, đơn vị, xây dựng và hoàn thiện đồng bộ hệ thống quy định, quy chế quản lý điều hành nội bộ, thoái vốn tại các đơn vị liên kết hoạt động kém, cơ cấu và sử dụng vốn hợp lý, minh bạch và hiệu quả,…

Theo ông Trần Viết Ngãi, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam cho hay, đơn vị đã thực hiện thành công một loạt các dự án cung cấp điện cho hệ thống điện lưới quốc gia. PV Power đã hoàn thành xuất sắc ba mục tiêu: đảm bảo nguồn điện cho nền kinh tế, cho phát triển kinh tế, xã hội và an ninh năng lượng Việt Nam; Đảm bảo duy trì nguồn điện, sản xuất liên tục không bị sự cố, không bị gián đoạn và họ thực sự hoạt động có hiệu quả, sinh lợi.

“Từ 3 mục tiêu đó, PV Power đã hoạt động rất tốt, quản lý các dự án đều tốt cả. Sự ra đời của Tổng công ty đã đáp ứng các nhu cầu thực tế và cho đến nay, tôi đánh giá rất cao giá trị đóng góp của PV Power với ngành năng lượng nói riêng và trong nền kinh tế Việt Nam nói chung.”- Ông Trần Viết Ngãi chia sẻ.

Kỳ vọng vào tương lai, ông Trần Viết Ngãi cho hay, trong những năm tới, PV Power còn được quản lý, vận hành một số nhà máy nữa, công suất lớn, xuất khẩu điện…

“Họ đã gánh vác 15-20% trong tổng sản lượng điện quốc gia phát ra trong toàn quốc. Chúng tôi luôn đánh giá cao PV Power” – Ông Trần Viết Ngãi nói.

Với những thành tích đã đạt được như trên, PV Power đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu, giải thưởng cao quý như: Đạt giải thưởng top 100 doanh nghiệp tiêu biểu Sao vàng đất Việt và Cup vàng xây dựng cho Nhà máy điện Cà Mau 1&2 (năm 2010); Giải thưởng top 100 doanh nghiệp tiêu biểu Sao vàng đất Việt và Bằng khen của Thủ tướng về thành tích xuất sắc trong điều hành sản xuất, cung ứng điện và hệ thống điện Quốc gia, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc (năm 2011); tặng Huân chương Lao động hạng 3 (năm 2012); năm 2016 PV Power đã được xếp hạng doanh nghiệp "Doanh nghiệp vì người lao động".

