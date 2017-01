Bảo Việt Nhân thọ thành lập thêm 5 công ty thành viên

Ông Phạm Ngọc Sơn – Tổng Giám đốc Bảo Việt Nhân thọ chia sẻ: “Là công ty Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam duy nhất trên thị trường, Bảo Việt Nhân thọ luôn coi sứ mệnh phục vụ tốt nhất cho khách hàng Việt vừa là vinh dự, vừa là trọng trách. Việc đa dạng hóa các dòng sản phẩm cũng như phát triển mạng lưới rộng khắp sẽ giúp Bảo Việt Nhân thọ đến gần hơn với từng gia đình Việt Nam”.

Ngày 06 và 07/01/2017, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ đã chính thức khai trương thêm 04 công ty thành viên tại Thành phố Hồ Chí Minh là Công ty Bảo Việt Nhân thọ TP. Hồ Chí Minh và Công ty Bảo Việt Nhân thọ Gia Định, 02 công ty thành viên tại Nghệ An là Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An và Tây Nghệ An. Trong tháng 1/2017, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ sẽ chính thức khai trương thêm một công ty thành viên tại Hà Nội là Công ty Bảo Việt Nhân thọ Tràng An.

Với một loạt các công ty mới khai trương này, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ đã nâng tổng số công ty thành viên lên 70 công ty tại 63 tỉnh/thành, là công ty bảo hiểm nhân thọ duy nhất trên thị trường sở hữu một mạng lưới công ty thành viên vững chắc rộng khắp trên toàn quốc. Bên cạnh đó, mới đây, Bộ Tài chính đã chấp thuận cho Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ tăng vốn điều lệ lên 2.500 tỷ đồng, trở thành công ty có quy mô vốn điều lệ lớn nhất thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam.

Khai trương Công ty Bảo Việt Nhân thọ Tp. Hồ Chí Minh là sự kiện đầu tiên trong chuỗi sự kiện khai trương của Bảo Việt Nhân thọ trong tháng 01/2017

Tự hào là công ty thuần Việt duy nhất trong lĩnh vực bảo hiểm phát triển theo định hướng “Vì con người Việt, tương lai Việt”, Bảo Việt Nhân thọ đã và đang khẳng định vị trí doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ dẫn đầu tại Việt Nam thông qua chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Với hơn 50 sản phẩm đa dạng trong giỏ sản phẩm linh hoạt và ưu việt hiện nay, kết hợp với việc xây dựng và phát triển hệ thống 70 công ty thành viên và hơn 300 văn phòng giao dịch trên khắp các tỉnh thành, Bảo Việt Nhân thọ đang thể hiện những ưu thế nhất định trên thị trường và khẳng định những nỗ lực để đem lại những sản phẩm chất lượng, song hành với dịch vụ nhanh chóng, thuận tiện và đảm bảo trên cả nước.

Là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có vốn điều lệ lớn nhất trên thị trường, Bảo Việt Nhân thọ thêm một lần khẳng định năng lực tài chính vượt trội của mình, tạo cơ sở vững chắc trong kế hoạch phát triển và tăng trưởng, góp phần đẩy mạnh uy tín thương hiệu, tạo thêm sự tin tưởng cho khách hàng.

Trong năm 2016, Bảo Việt Nhân thọ cũng được ghi nhận là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ uy tín nhất Việt Nam theo báo cáo khảo sát độc lập do Vietnam Report thực hiện dựa trên các nguyên tắc khoa học và khách quan với 3 tiêu chí chính: năng lực tài chính; uy tín truyền thông; khảo sát online về mức độ hài lòng của người tiêu dùng đối với các sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm.