Bảo Việt đạt 23.356 tỷ đồng doanh thu hợp nhất 9 tháng đầu năm 2017

Trong 9 tháng đầu năm 2017, bên cạnh những yếu tố thuận lợi đến từ thị trường, kết quả kinh doanh khả quan của Bảo Việt gắn liền với những nỗ lực trong việc tăng cường sức mạnh hợp tác nội bộ, thúc đẩy công tác bán chéo sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và tổ chức các chương trình tri ân khách hàng, mở rộng mạng lưới hoạt động, phát triển gói sản phẩm tích hợp các tính năng bảo hiểm – tài chính – đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Kết quả kinh doanh hợp nhất

Tổng doanh thu hợp nhất 9 tháng đầu năm tăng trưởng 26,8% so với cùng kỳ năm 2016, vượt 1 tỷ USD; trong đó Doanh thu bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng 28,9%, bám sát kế hoạch năm; Doanh thu bảo hiểm phi nhân thọ tăng 23,9% so với cùng kỳ, hoàn thành 79,7% kế hoạch năm.

Tổng tài sản hợp nhất tại ngày 30/9/2017 đạt 85.783 tỷ đồng, tăng trưởng 17,5% so với cuối năm 2016.

Kết quả kinh doanh Công ty Mẹ

Tổng doanh thu tăng trưởng 5,1% so với cùng kỳ; Lợi nhuận trước thuế hoàn thành 80,4% kế hoạch năm

Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ tăng trưởng bứt phá

Với định hướng phát triển bền vững, lấy khách hàng làm trung tâm để triển khai hiệu quả các giải pháp kinh doanh, Bảo Việt đã đạt được sự tăng trưởng bứt phá trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ.

Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng cao với tổng doanh thu tăng trưởng 28,7% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu phí bảo hiểm tăng trưởng 28,9%; doanh thu khai thác mới tiếp tục tăng trưởng cao 36,7% so với cùng kỳ năm trước. Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đạt mức tăng 22,9% tổng doanh thu; doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng trưởng 22,8%.

Về thị phần, theo số liệu mới nhất của Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm, Bảo Việt Nhân thọ dẫn đầu thị trường bảo hiểm nhân thọ, chiếm 20,5% thị phần doanh thu khai thác mới. Bảo hiểm Bảo Việt duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm cao hơn mức tăng trưởng bình quân thị trường (12,4%), chiếm 18,4% thị phần.

Giữ vững đà tăng trưởng trong lĩnh vực đầu tư và dịch vụ tài chính

Lĩnh vực đầu tư và dịch vụ tài chính đạt kết quả khả quan, gia tăng quy mô tài sản đầu tư. Tại thời điểm 30/9/2017, tổng tài sản do Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt quản lý tăng 13,1% so với cuối năm 2016. Tổng doanh thu tăng trưởng 10,1% so với cùng kỳ. Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt cũng ghi nhận kết quả khả quan với tổng doanh thu trong 9 tháng đầu năm hoàn thành 97,6% kế hoạch năm, tăng trưởng 50,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hoàn thành 90,8% kế hoạch cả năm.

Mở rộng quy mô, mạng lưới hoạt động và ra mắt các sản phẩm lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, đón đầu nhu cầu thị trường

Bảo Việt liên tiếp mở rộng quy mô, mạng lưới hoạt động tại các địa bàn, tận dụng nguồn dữ liệu khách hàng sẵn có, đầu tư chiều sâu, đón đầu xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, sẵn sàng đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Từ cuối năm 2016 đến nay, Bảo Việt liên tục cho ra mắt nhiều sản phẩm mới và đột phá, lần đầu tiên có mặt tại thị trường Việt Nam, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng về các sản phẩm bảo hiểm như: An Bình Thịnh Vượng, Bảo hiểm Tai nạn toàn diện và Chăm sóc Y tế, Bảo hiểm bão nhiệt đới, Bảo Việt Inter Care, Bảo hiểm ưu việt cho Bệnh Ung thư và Tim mạch, chứng chỉ tiền gửi ghi danh…

Với kết quả kinh doanh khả quan, Bảo Việt là một trong những doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước thông qua nộp thuế và cổ tức. Từ khi cổ phần hóa đến nay, tổng số tiền thuế và cổ tức Bảo Việt đã nộp vào ngân sách Nhà nước lên đến 18.000 tỷ đồng. Từ ngày 31/8/2017, Tập đoàn Bảo Việt đã thực hiện chi trả cổ tức ở mức 10%, tương đương với 680,5 tỷ đồng; tăng thêm 2% so với kế hoạch cổ tức Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã thông qua (8%).

Lưu ‎ý: (*) Các số liệu trên được lập theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam trừ khi có chú thích khác.